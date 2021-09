Potse muss ausziehen: Mietvertrag für Zollgarage steht

Am kommenden Montag muss die Potse ausziehen, so der Jugendstadtrat in Tempelhof-Schöneberg. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Berlin. Am kommenden Montag muss das Jugendzentrum Potse in Tempelhof-Schöneberg aus dem Gebäude auf der Potsdamer Straße ausziehen. Dafür darf das Jugendzentrum des Potse-Kollektivs in die Zollgarage ziehen. „Der Entwurf für den Mietvertrag steht“, sagt Jugendstadtrat Oliver Schworck. „Wir hoffen, dass der Vertrag noch diese Woche unterschrieben wird.“

Einigung zwischen Potse und Bezirk

Mit einem Umzug in die Zollgarage auf dem alten Flughafen Tempelhof übernimmt der Bezirk die Mietzahlung für das Jugendzentrum. Die Vereinbarung für die Finanzierung ist bereits getroffen worden, so Schworck. Als Bedingung für die Finanzierung hat das Bezirksamt der Potse einige inhaltliche Vorgaben für ihre Jugendarbeit gemacht. Das Jugendzentrum hat den Vorgaben zugestimmt. Eine Einigung war lange nicht in Sicht.

Seit Januar 2019 hat das Jugendzentrum Potse keinen laufenden Mietvertrag mehr für die aktuellen Räumlichkeiten. Die Zollgarage ist laut Jugendstadtrat eine Übergangslösung. Der Vertragsentwurf sieht eine Mietzeit von maximal fünf Jahren vor. Danach soll die Potse in das geplante „Haus der Jugend“ einziehen, dass der Bezirk in den nächsten Jahren bauen möchte. Der Bezirk befindet sich in den Vorbereitungen und hat noch keine konkreten Pläne für das Projekt, so Schworck.