Friedenauer Höhe: Grundsteinlegung für 537 Wohnungen

Berlin. Der nächste entscheidende Schritt an der „Friedenauer Höhe“ ist getan. Mit der Grundsteinlegung für 537 Wohnungen in dieser Woche geht das Großprojekt zwischen Haupt- und Handjerystraße in Friedenau voran. Weil Investoren fehlten, war der Wohnungsbau dort ins Stocken geraten. Insgesamt entstehen nun in zwei Phasen 1060 neue Wohnungen. 2024 sollen die Mietwohnungen zum Bezug fertig sein.

Errichtet und finanziert werden die Häuser im Rahmen eines Joint Venture von OFB Projektentwicklung GmbH und Instone Real Estate. Instone war erst später in das Projekt eingestiegen.

Friedenauer Höhe: Fünf Wohnhäuser entstehen

Zunächst entstehen fünf Gebäude mit jeweils sieben Geschossen und einer Gesamtfläche von 23.700 Quadratmetern. In zwei Tiefgaragen werden 135 Pkw-Stellplätze gebaut. Die Wohnungen haben umfassen ein bis drei Zimmer und verfügen entweder über einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen Vorgarten. Eine großzügig „Parkanlage“ mit Spielplätzen leiste einen Beitrag für das Stadtklima und diene zur Naherholung. Das nahezu autofreie Gebiet wird entlang der Ost-West-Verbindung von einem öffentlichen Fahrradweg durchkreuzt.

Im nächsten Schritt sollen weitere 575 Wohnungen folgen. Ein Bürogebäude wird Platz für Einzelhandel und Gewerbe bieten.

Wohnungen an der Westseite sind fertig

Bereits fertig gestellt und bezugsfertig sind die Wohnungen auf der Westseite des Baufeldes. Dort sind von der Ten Brinke GmbH 238 geförderte Wohnungen gebaut und an die Howoge übergeben worden. Auch die Kindertagesstätte des Quartiers ist inzwischen fertig.