Nachbarschaftsfest im August vor dem Rathaus Schöneberg

Das 3. Nachbarschaftsfest soll am 7. August auf dem John-F.-Kennedy-Platz in Schöneberg stattfinden. Alle Angebote sind kostenlos.

Berlin. Das coronabedingt in den Sommer verschobene 3. Nachbarschaftsfest vor dem Rathaus Schöneberg steht bevor. Am 7. August sind ab der Mittagszeit Liveacts und Attraktionen geplant. Die Angebote sind kostenlos.

Um 12.30 Uhr wird Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) das Fest zunächst eröffnen. Im Anschluss sind wechselnde Auftritte vorgesehen. Unter anderem die Leo Kestenberg Musikschule sowie das Nachbarschaftsheim Schöneberg sind mit Beiträgen eingeplant. Zwischen den Auftritten wollen verschiedene Einrichtungen aus dem Bezirk ihre aktuellen Projekte vorstellen.

Hygieneregeln werden noch bekannt gegeben

Das Fest ist nicht gewinnorientiert. Überschüsse werden sozialen Zwecken zugeführt.

Mit dem Fest wolle man trotz pandemiebedingter Auflagen etwas Normalität in den Alltag der Menschen bringen, so Angelika Schöttler. Welche genauen Einschränkungen, Hygiene- und Einlassregeln Besucher zu beachten haben, will das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg am Tag vor dem Fest auf seiner Internetseite bekannt geben.