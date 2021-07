Tempelhof-Schöneberg Bezirk bietet am Wochenende Zweitimpfungen an

Berlin. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg bietet am Wochenende den zweiten Durchgang der Schwerpunktimpfungen an. Genau sechs Wochen später können Tempelhofer, die sich bereits einmal am Grazer Platz gegen das Coronavirus haben impfen lassen, die zweite Spritze mit dem Vakzin von Moderna bekommen. Angeboten wird auch die Einmal-Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson.

In der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr können sich Erwachsene am 17. und 18. Juli wieder in der Sporthalle der Prignitz-Schule an der Begasstraße impfen lassen. „Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre, die am 5. und 6. Juni 2021 ihre Erstimpfung mit dem Moderna-Impfstoff erhalten haben“, schreibt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg in einer Ankündigung. Diese Personen könnten die Impfung kostenfrei und ohne Termin in Anspruch nehmen. Es wird darum gebeten, den gleichen Wochentag wie bei der Erstimpfung zu wählen und bis spätestens 16:00 Uhr zu erscheinen.

Wirkstoff von Johnson & Johnson für alle Tempelhofer

Angeboten wird auch wieder der Wirkstoff von Johnson & Johnson. Das Vakzin muss nur ein einziges Mal verabreicht werden. Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre, die in Tempelhof gemeldet sind. Mitzubringen ist der Personalausweis (oder Pass und Meldebescheinigung) sowie der Impfausweis.

Unterstützt wird die gemeinsame Aktion von Bezirk und Senatsgesundheitsverwaltung wieder vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Für beide Vakzine werden getrennte Wartebereiche eingerichtet. Es kann dennoch zu längeren Wartezeiten im Freien kommen“, teilt das Bezirksamt mit. „Alle Personen, die sich impfen lassen möchten, werden deshalb gebeten, sich auf die Wetterverhältnisse einzustellen (Regenschirm, Sonnenschutz) und vorsorglich ein Getränk zur Eigenversorgung mitzunehmen.“ Im Wartebereich und in den Impfstraßen ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.