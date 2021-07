Die Veranstaltung sucht Antworten auf Fragen wie: Was kann der Bezirk gegen die Wohnungsnot tun?

2021 wird ein Super-Wahljahr in Berlin: Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag, Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Mit einem besonderen Format wollen die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost auf die Entscheidungen in den Bezirken eingehen. „Wer macht die beste Politik für Tempelhof-Schöneberg?“ heißt eine Diskussionsveranstaltung mit den Spitzenvertretern der Parteien im Bezirk.

Dabei soll es um die Zukunft des ehemaligen Flughafens Tempelhof gehen. Aber auch um das Areal am Gasometer. Wo ist Wohnen, wo ist modernes Arbeiten möglich? Was kann der Bezirk gegen die Wohnungsnot tun? Aber auch Verkehrsthemen, wie der Dauerstau auf dem Tempelhofer Damm oder die Lärmbelästigung durch die großen Magistralen spielen eine Rolle.

Die Diskussion wird moderiert vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker. Als Gäste eingeladen sind die Spitzenkandidaten der Parteien:

Matthias Steuckardt (CDU)

Angelika Schöttler (SPD)

Elisabeth Wissel (Linke)

Reinhard Frede (FDP)

Jörn Oltmann (Grüne)

Die Diskussion beginnt an diesem

Donnerstag um 19 Uhr. Sie wird auf www.morgenpost.de gestreamt. Bürger können Fragen stellen. Notwendig dafür ist eine Anmeldung auf der folgenden Internetseite der Friedrich-Naumann-Stiftung „freiheit.org“.