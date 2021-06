U-Bahn-Halt Rathaus Schöneberg für ein Jahr gesperrt

Die BVB baut am U-Bahnhof Rathaus Schöneberg neben einem Aufzug auch einen zweiten Eingang ein.

Berlin. Wegen des Einbaus eines Aufzuges entfällt der Halt an der U-Bahn-Station Rathaus Schöneberg für knapp ein Jahr. Das teilen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in einer Pressemitteilung mit. Für die Arbeiten auf der Strecke der U4 ist Ein- und Ausstieg an der Station von Donnerstag, 24. Juni, bis Donnerstag, 31. März 2022, nicht mehr möglich.

Neben dem Aufzug soll auch ein zweiter Ausgang entstehen, teilt die BVG mit. Alternativ können die U-Bahnhöfe Bayerischer Platz oder Innsbrucker Platz (knapp 600 Meter entfernt) genutzt werden. Auch die Buslinien 104 oder M46 (Haltestelle Rathaus Schöneberg) halten in der Nähe des U-Bahnhofs Rathaus Schöneberg.