Corona-Plan: Straße als Pausenhof vor Rheingau-Schule

Berlin. Ob die Schülerinnen und Schüler des Rheingau-Gymnasiums in Schöneberg bald auf eine temporäre Vergrößerung ihres Schulhofs hoffen können, klärt sich erst nach eingehender Prüfung. Und mit der sei noch nicht begonnen worden.

Laut Bezirksschulstadtrat Oliver Schworck (SPD) wolle man bis nach den Sommerferien eine Lösung präsentieren können. Durch die Straßenverkehrsbehörde des Bezirks werde nun geprüft, ob die Schwalbacher Straße vor der Schule temporär für den Verkehr gesperrt werden und so von den Schülern als Pausenhof genutzt werden könnte.

Damit das Straßenverkehrsamt seine Arbeit aufnimmt, habe er zunächst einen Antrag stellen müssen, sagt Stadtrat Schworck. „Geprüft wird nun, ob es eine Möglichkeit für die Schule gibt, die Straße werktags vorübergehend zu nutzen.“ Bestenfalls könne er nach den Sommerferien, wenn das neue Schuljahr beginnt und bei stabil oder weiter sinkenden Coronainzidenzen alle Schüler in die Schulen zurückkehren, eine Lösung anbieten.

Rheingau-Gymnasium: Elternvertreter fordern mehr Platz für Schüler

Mit nur etwa 1900 Quadratmetern, abzüglich eines Parkplatzes sowie Fahrradständern, stehe den etwa 600 Schülern ohnehin nicht viel Platz auf dem Schulhof zur Verfügung. Um mehr Platz zu haben, konnten Schüler in der Vergangenheit in den großen Pausen auf den Sportplatz an der Wiesbadener Straße ausweichen. Seit Ende Mai wird dieser aber saniert. Die Arbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein.

Auf Vorschlag von Schule und Elternvertretern war deshalb die Sperrung der Straße vorgeschlagen worden, im März traf die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg auf Initiative der Fraktion der Grünen einen entsprechenden Beschluss.

Den Jugendlichen stehe schlicht zu wenig Platz zur Verfügung, erst recht in einer Pandemie, sagt die Vorsitzende der Gesamtelternvertretung (GEV) der Schule, Kristina Rislov. „Auch Jugendliche brauchen Bewegungsräume.“ Mal einen Ball zu treten und ohne Masken beieinanderstehen zu können, dafür brauche es Platz.

Rheingau-Gymnasium: Spielstraße keine gute Lösung

In der Schule möchte man auch vorbereitet sein, für den Fall, dass sich die Coronazahlen nach den Ferien wieder verschärfen, sagt Rislov. „Wir wären gern vorbereitet, wollen prophylaktisch denken.“ Stünde dann nur der kleine Schulhof zur Verfügung könne es schnell eng werden.

Selbst beim Modell mit Wechselunterricht, bei dem nicht alle Schüler gleichzeitig in der Schule anwesend sind, sei der vorhandene Platz gering, sagt Rislov. Schulstadtrat Schworck sieht das anders. Er sagt, im Falle von Wechselunterricht würde der Schulhof ausreichen.

Schon seit mehreren Jahren diskutiere man laut Rislov in der Schule eine Möglichkeit, wie man den Schülern zu mehr Platz im Außenbereich verhelfen könnte. „Eine Spielstraße einzurichten, wie mal vorgeschlagen, ist gar nicht unbedingt so sinnvoll“, sagt sie. Denn Fahrzeuge könnten die Straße dann ja weiterhin durchfahren. Wenn sich dann Schüler auf der Straße aufhalten, sei das keine praktikable Lösung.

Rheingau-Gymnasium: Kein Sportplatz, keine Turnhalle

Mit dem während der Bauarbeiten wegfallenden Sportplatz fehlt den Schülern des Rheingau-Gymnasiums außerdem eine Möglichkeit für den Schulsport. Denn auch die Turnhalle wird derzeit umgebaut und ist nicht nutzbar. Laut Oliver Schworck habe die Schule das Angebot aus dem Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf bekommen, den Sportplatz in der Schildhornstraße mit zu nutzen.