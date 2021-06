An der Faulbrut erkranken nur die noch in den Waben steckenden Bienen-Larven. Schaden kann die Krankheit aber dem gesamten Schwarm.

Umwelt Faulbrut bei Bienen in Tempelhof-Schöneberg nachgewiesen

In einem Bienenstock in Tempelhof-Schöneberg ist die für Bienen gefährliche „Amerikanische Faulbrut“ nachgewiesen worden. Das Bezirksamt hat aus diesem Grund einen zwei Kilometer großen Sperrkreis eingerichtet, in den auch der Neuköllner Stadtteil Britz fällt. „In diesem Sperrbezirk müssen die Standorte sämtlicher Bienenvölker unverzüglich dem Ordnungsamt Neukölln, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, gemeldet werden“, schreibt das Bezirksamt.

Alle Bienenvölker und Bienenstände werden dann sofort amtstierärztlich untersucht. „Bienenstände dürfen nicht bewegt werden, und es dürfen keine Tiere, Waben(teile), Honig, Futtervorräte oder sonstiges aus den Bienenständen entfernt werden.“ Außerdem dürfen vorerst keine neuen Bienenstände in den Sperrbezirk gebracht werden.

Faulbrut betrifft die Bienenbrut

In den Sperrkreis fallen auch Koppelweg, Britzer Garten und Marienfelder Chaussee im Süden. Den genauen Grenzverlauf sowie die nun geltenden Regeln sind in der durch den Bezirk erlassenen Allgemeinverfügung zu finden.

Von der Faulbrut betroffen ist nur die Bienenbrut. Gefährlich werden kann die Krankheit dennoch für den ganzen Schwarm, wenn zu viele Nachkommen nicht überleben.