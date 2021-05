Die Impfaktion des Berliner Senats in sozialen Brennpunkten der Stadt geht am Wochenende in Tempelhof-Schöneberg weiter.

Corona-Pandemie Impfaktion am Wochenende in Tempelhof-Schöneberg

Berlin. Die Impfaktion des Berliner Senats in sozialen Brennpunkten der Stadt geht am Wochenende in Tempelhof-Schöneberg weiter. Wie Bezirksgesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Bezirks mitteilte, werde am Sonnabend und Sonntag am Grazer Platz in Friedenau gegen das Coronavirus geimpft. Dazu werde die Sporthalle auf dem Campus der Friedenauer Gemeinschaftsschule an der Begasstraße genutzt.

Am Sonnabend können sich Menschen kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen, die nachweislich unter den Postleitzahlen 12157 und 10783 gemeldet sind. Am Sonntag werde mit Anwohnenden aus 10783 fortgesetzt. Weiterhin können sich Anlieger mit der Postleitzahl 10829 vor Ort melden. Die Impfstellen sind an beiden Tagen von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Pro Tag stehen 800 Impfdosen zur Verfügung.

Geimpft werde laut Schworck mit den Impfstoffen Moderna sowie Johnson & Johnson. Wer sich impfen lassen möchte, muss seinen gültigen Personalausweis sowie einen Impfausweis mitbringen. Der Gesundheitsstadtrat weist außerdem darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen lassen. Er empfiehlt Trinkwasser sowie einen Regenschirm mitzubringen. „Entweder gegen Regen oder Sonne“, so Schworck.

