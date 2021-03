Tempelhofer Weg heißt jetzt Ella-Barowsky-Straße

Der Tempelhofer Weg in Schöneberg heißt seit 1. März Ella-Barowsky-Straße. Noch sechs Monate nach der Umbenennung wird der durchgestrichene Name erhalten bleiben.

Der Tempelhofer Weg in Schöneberg heißt nun Ella-Barowsky-Straße. Zum 1. März war die offizielle Umbenennung durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg erfolgt. Den Beschluss, den Tempelhofer Weg nach Schönebergs ehemaliger Bezirksbürgermeisterin zu benennen, hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg bereits 2019 gefasst.

Noch sechs Monate nach der Namensänderung wird deutlich darauf hingewiesen: An den Schildermasten hängt derzeit je ein Schild mit dem alten Namen – dieser ist rot durchgestrichen – und eins mit dem neuen. Nach einem halben Jahr wird der „alte“ Name dann abmontiert. Die Umbenennung ist laut Bezirksamt deshalb möglich, weil es einen weiteren Tempelhofer Weg im Bezirk gibt und somit Verwechslungsgefahr bestand.

Ella Barowsky war Direktorin des Lette Vereins

Mit der Namensänderung sollte gezielt eine Frau gewürdigt werden. Zum einen fordert das Berliner Straßengesetz, Frauen häufiger bei Namensgebungen zu berücksichtigen. Zum anderen hatten Tempelhof-Schönebergs Bezirksverordnete dies in einem extra Beschluss festgehalten. Und so erinnert nun auch der Tempelhofer Weg zwischen Hedwig-Dohm-Straße und Sachsendamm an eine weibliche Berliner Persönlichkeit. In den 50er-Jahren war Ella Barowsky Schönebergs Bezirksbürgermeisterin. Im Anschluss wurde die Politikerin (LDP/FDP) Finanzstadträtin in Wilmersdorf. Von 1976 bis 1975 war Barowsky Direktorin des Lette Vereins. Sie starb im Jahr 2007.

Die SPD-Fraktion im Bezirk will mehr Frauen bei Namensgebungen würdigen und hat eine Reihe von Vorschlägen gemacht: In gleich mehreren Anträgen schlagen die Sozialdemokraten Straßen und Plätze vor, die einen neuen Namen bekommen sollen. Angefangen mit dem kleinen Park südlich vom S-Bahnhof Innsbrucker Platz: Die Grünfläche soll laut Antrag nach Erna Proskauer benannt werden. Sie war Juristin und lebte in Schöneberg.

Von Ingrid Rabe bis Elvira Castner

Ein anderer Antrag würdigt die Tänzerin Ingrid Rabe. Sie trat nicht nur an vielen Berliner Bühnen auf, sondern gilt auch als Mitbegründerin des „Frauenmärz“ in Tempelhof. Nach ihr soll die Straße 229 in Mariendorf benannt werden.

Audre Geraldine Lorde war Aktivistin und Schriftstellerin. Nach ihr soll der Verbindungsweg zwischen Monumenten- und Geßlerstraße benannt werden. Der abgetrennte, südliche Teil der Marienfelder Allee soll laut SPD-Vorschlag Elvira Castner würdigen. Für den Platz vor der Gleditschstraße 5 in Schöneberg wird die Historikerin Reingard Jäkl vorgeschlagen. Entschieden wurde über die Anträge noch nicht.

Bereits beschlossen worden ist, den Platz vor dem Wohnprojekt „Lebensort Vielfalt II“ der Schwulenberatung Berlin gGmbH nach Charlotte Wolf zu benennen. Der Antrag wurde gemeinsam von SPD, FDP und Linken gestellt. Das Wohnangebot für schwule Senioren und ältere lesbische Frauen entsteht derzeit am Südkreuz. Charlotte Wolf war Ärztin in Berlin und musste als Jüdin vor den Nazis aus Deutschland fliehen.

Nur 24 Straßen und Plätze nach Frauen benannt

Das Engagement der SPD geht auf die Ungleichbehandlung von Frauen bei Namensvergaben zurück. Wie aus einer großen Anfrage der SPD-Fraktion vom Januar 2021 hervorgeht, sind nur 24 von 353 der nach Personen benannten Straßen und Plätzen in Tempelhof-Schöneberg nach Frauen benannt. Mit der Ella-Barowsky-Straße ist es nun eine Straße mehr.