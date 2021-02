Großbrand in Berlin-Marienfelde - Brennende Chemikalien in Fabrik

Auch am Freitagmorgen dauern die Löscharbeiten an.

Bei dem Brand in Marienfelde waren in der Spitze 160 Feuerwehrleute vor Ort.

Auf einem Firmengelände an der Motzener Straße in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehr im Großeinsatz Feuer in Marienfelde - Brennende Chemikalien in Fabrik

Ein Großbrand in Berlin-Marienfeld e beschäftigt die Feuerwehr seit dem Donnerstagabend.

in e beschäftigt die Feuerwehr seit dem Donnerstagabend. In einem metallverarbeitenden Betrieb sind Bäder mit Chemikalien in Brand geraten.

in Brand geraten. Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Großbrand in Marienfelde zu bekämpfen.

ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Großbrand in Marienfelde zu bekämpfen. Die Brandbekämpfung wird wohl noch den ganzen Freitag dauern.

wird wohl noch den ganzen Freitag dauern. Laut der Berliner Feuerwehr sei der beim Großbrand entstehende Rauch trotz des beißenden Geruchs aber nicht gesundheitsgefährdend.

Berlin. Dunkle Rauchschwaden über Marienfelde: Ein Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb wird die Berliner Feuerwehr wohl noch den ganzen Freitag beschäftigen. In den frühen Morgenstunden waren die Löscharbeiten noch in vollem Gang, ein Ende nicht absehbar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer war am Donnerstagabend in dem Galvanisierbetrieb ausgebrochen.

Update #Mariefelde

⚠️Bevölkerungswarnung⚠️

Großbrand in einem Störfallbetrieb.

Halten Sie Fenster und Türen in einem Umkreis von 3.000m um die Motzener_Straße geschlossen.

Schalten Sie Klimaanlage aus. pic.twitter.com/WPFccI1MK0 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 11, 2021

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren auch am Freitag immer noch im Einsatz. Die Feuerwehr versuche, mit Hilfe von mehreren Drehleitern die Flammen zu bekämpfen. Ein Krisenstab wurde eingerichtet, auch die Freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. Für die Feuerwehr ist es ein gefährlicher Einsatz, weil in der Halle durch den Brand verschiedene Chemikalien reagieren oder giftige Gase entstehen könnten, erklärte ein Sprecher. Man müsse mit besonderer Vorsicht löschen.

Flüchtlingsunterkunft wegen Großbrand in Marienfelde evakuiert

Verletzte Einsatzkräfte gebe es bislang nicht, aber ein Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens war umgeknickt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine Flüchtlingsunterkunft in der Motzener Straße musste evakuiert werden. Die 62 Bewohner wurden zunächst in einem BVG-Bus auf einem Gelände der Polizei durch das Deutsche Rote Kreuz betreut. Im Anschluss wurden sie in einem Hotel untergebracht.

+++ Einsatz SEG Betreuungsdienst +++

Wir sind auf dem Weg zum Brand in #Marienfelde - Updates folgen #drk #ehrenamt pic.twitter.com/eIx0PQTXPi — DRK Kreisverband Berlin-Zentrum e.V. (@drkzentrum) February 11, 2021

Brand in Marienfelde: Bäder mit Chemikalien in Brand geraten

Durch den Brand war am Donnerstagabend eine Schadstoffwolke aus der Halle entwichen. Die Anwohner in Marienfelde und angrenzend Lichtenrade wurden auch am Freitag weiter dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden. Die Feuerwehr hatte bereits am Abend über Warn-Apps eine amtliche Gefahrenmeldung ausgegeben. Betroffen sei ein Umkreis von etwa drei Kilometern rund um die Motzener Straße. Die Rauchschwaden über dem Ortsteil im Süden Berlins waren weithin sichtbar.

Messungen zufolge sei der entstehende Rauch trotz des beißenden Geruchs aber nicht gesundheitsgefährdend. "Alle Messungen der Spezialfahrzeuge ergaben, dass keine Gefahr besteht", twitterte die Feuerwehr am Morgen.

Wir sind immer noch mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. ⚠️ Die Geruchsbelästigung durch die Rauchwolke hält weiter an. Alle Messungen der Spezialfahrzeuge ergaben, dass keine Gefahr besteht. Bitte halten Sie dennoch Fenster und Türen geschlossen und stellen Klimaanlagen ab. ⚠️ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 12, 2021

Am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass es durch Leckagen zu einem Austritt von Gefahrstoffen auf dem Gelände kam. Die Berliner Feuerwehr wird vor Ort durch Kräfte des DRK sowie des Technischen Hilfswerks unterstützt.

„Das Feuer geht von einem Chemie-Bad ins nächste über“

Der Notruf war am Donnerstagabend um 20.03 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte im Industriegebiet stand bereits eine Produktionshalle in Flammen. Der Brand breitete sich zunächst auf rund 2000 der 5000 Quadratmeter aus. „Das Feuer geht von einem Chemie-Bad ins nächste über“, hatte der Feuerwehr-Sprecher am Abend gesagt. Trotz der Löscharbeiten hatte das Feuer auf die gesamte Fläche übergegriffen - kurzfristig mussten Einsatzfahrzeuge in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war in der Spitze mit rund 170 Kräften vor Ort.