Obdachlose in Friedenau sollen kostenlos aufs stille Örtchen

Berlin. Wenn die Blase drückt, geht man auf die Toilette. Für obdachlose Menschen ist das jedoch alles andere als selbstverständlich. Sie verrichten ihr Geschäft meist auf der Straße, ohne Zugang zu fließendem Wasser. Auch in Friedenau, am Friedrich-Wilhelm-Platz, ist das so. Die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg wollen nun Abhilfe schaffen und Obdachlosen den kostenlosen Zugang zur City-Toilette am Platz ermöglichen. Die zuständige Senatsverkehrsverwaltung sieht bei dem Vorstoß jedoch ein Problem.