"Campus Schätzelberg" mit neuem Projektträger

Auf dem Grundstück an der Eisenacher Straße in Mariendorf sollen sich Wohnen, Kita und Inklusionsangebote an einem Platz wiederfinden.

Berlin. Zuletzt war es still geworden um den "Campus Schätzelberg". Die Idee, Wohnen mit einem Inklusionscampus zu vereinen, stammt eigentlich von der Anne Ramm Stiftung. Der Vorstellung nach sollte auf dem ehemaligen Friedhofsgrundstück in der Eisenacher Straße in Mariendorf ein Ort entstehen, der Bildungsangebote für Menschen mit Hilfebedarf unterbreitet und ebenso Platz zum Wohnen bietet. Nachdem die Anne Ramm Stiftung von ihren Plänen zurückgetreten war, nahmen sich Reinhold Semer, Eigentümer der Baumarktkette Hellweg und Projektentwickler, sowie die Hamburg Team Projektentwicklung der Idee in einem Joint Venture an. Gemeinsam wollen sie das Vorhaben in den kommenden Jahren umsetzen.