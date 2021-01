Die Corona-Krise hat die Welt noch immer fest im Griff. Wie sehr hat das Virus bisher im Bezirk gewütet?

Angelika Schöttler: Berlinweit betrachtet ist Tempelhof-Schöneberg ein Bezirk, der sich in Bezug auf die Fallzahlen im Mittelfeld befindet. Man merkt sehr, dass wir sowohl Innenstadt- als auch Randbezirk sind. Unser Gesundheitsamt hat sehr viel zu tun und versucht alles Machbare umzusetzen. Ich bin hochgradig dankbar, dass das Gesundheitsamt wirklich jeden Tag im Dienst ist. Auch am Wochenende werden Infektionen erfasst und es wird sofort reagiert. Ich hoffe, dass mit den Impfungen in den Pflegeeinrichtungen auch eine merkliche Verbesserung eintritt. Wir haben im Bezirk sehr viele solcher Einrichtungen. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum die Fallzahlen im Bezirk im oberen Bereich liegen.

Inwiefern spüren Sie die Krise in Ihrer politischen Arbeit?

Die politische Arbeit ist derzeit eine völlig andere. Das, was ich gerne mache, ist, mit den Menschen direkt zu sprechen, auf Veranstaltungen, Festen, auf der Straße, auf meinem Kiezspaziergang. Das fällt ja im Moment weg. Und deshalb fehlt mir auch etwas. Das muss ich ganz klar sagen. Ich bin jemand, der gerne große Runden einberuft, nach dem Motto: alle an einen Tisch und versuchen so das Problem zu lösen. Das ist in einer Präsenzsitzung deutlich einfacher zu managen als in einer Videokonferenz. Wir kümmern uns zwar weiter um alle relevanten Themen im Bezirk. Aber das vorherrschende Thema ist die Pandemie.

Wie versuchen Sie trotz Pandemie und Lockdown mit den Bürgern in Kontakt zu treten?

Wir sind derzeit sehr stark in den sozialen Medien vertreten und versuchen, Informationen dort weiterzugeben. Sprechstunden biete ich weiter an, aber dann eben telefonisch. Am Montag werde ich zum Beispiel eine Videokonferenz mit einem Bürger machen. Meine Kiezspaziergänge habe ich nun ins Internet verlagert. Aber all das ersetzt den persönlichen Kontakt nicht.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Hat die Krise die Digitalisierung im Bezirksamt voranbringen können, auch mit Blick auf die Durchführung von Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und Ausschüssen?

Die Krise hat eindeutig einen Schub für die Digitalisierung gebracht, und das bundesweit. Wir hätten die Digitalisierung auch ohne Corona vorangebracht. Aber die Geschwindigkeit ist stark gestiegen. Im Falle von BVV und den Ausschüssen sind Bereiche dazu gekommen, an die wir noch gar nicht gedacht hatten. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, dass Videoschalten nur Ersatzlösungen sind. Denn eine Ausschusssitzung als Videokonferenz ist immer deutlich reduzierter als eine Präsenzsitzung.

In welchen Bereichen gibt es denn die größten Fortschritte bei der Digitalisierung?

Bei der technischen Ausstattung der Mitarbeitenden sind wir einen deutlichen Schritt weiter gekommen. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Das muss in diesem Jahr im gleichen Tempo fortgesetzt werden. Auch was die Möglichkeiten des Homeoffice und der Videokonferenzen angeht, haben wir im Laufe des vergangenen Jahres viel möglich gemacht. Es gibt Situationen, bei denen würde ich auch in Zukunft, ohne Corona, auf eine Videokonferenz zurückgreifen wollen. Wir wissen aber inzwischen auch, wo die Grenzen sind. Und eben weil wir die Grenzen kennen, gibt es auch Bereiche, da würde ich schnellstmöglich wieder Präsenzveranstaltungen daraus machen. Ähnliche Erkenntnisse haben wir auch beim Thema Homeoffice. Einige Mitarbeitende kommen damit gut klar, andere nicht.

Corona-Ausbrüche sind in Seniorenheimen immer besonders verheerend. Wie wollen Sie diese und andere sensible Bereiche in Zukunft besser schützen?

Aus meinem Amt heraus habe ich die Kompetenzen gar nicht. Das müssen die Betreiber machen. Und die Vorgaben kommen ja von der Landesebene. Der Bezirk ist die falsche Ebene. Wir können die Einrichtungen jedoch bei den Pandemie-Plänen unterstützen und Feedback geben. Das haben wir gemacht. Mitarbeitende aus dem Gesundheitsamt waren und sind auch in den Einrichtungen. Die Macher sind aber die Betreiber. Wir werden aber auch weiter mit den Pflegeheimen zusammenarbeiten, damit sich die Situation dort verbessert.

Sie sind auch für die Wirtschaftsförderung im Bezirk zuständig. Wie geht es Unternehmen und Gewerbetreibenden zurzeit?

Ganz unterschiedlich. Wir haben Firmen, die spezialisiert sind auf die Pandemiesituation. Denen geht es gut. Wir haben aber natürlich auch die Gastronomie und Kultureinrichtungen, die brach liegen. Wir haben die ganzen Geschäfte, die geschlossen sind. Denen geht es schlecht. Hier geht es um die Existenz. Tempelhof-Schöneberg zeigt einen Querschnitt der Wirtschaft. Im vergangenen Jahr hatte der Bereich der Wirtschaftsförderung zu 90 Prozent mit der Beratung von Unternehmen zu tun. Da ging es vor allem um die verschiedenen Hilfspakete oder, wo man Unterlagen finden kann. Daran merkt man auch, wie schlecht es den Unternehmen geht. Nicht umsonst hat sich um die Barbetreiber aus dem Schöneberger Norden herum auch die Initiative "Bars of Berlin" gegründet. Dort gibt es einen ganzen Kiez, der zu ist. Wir haben bei diesem Zusammenschluss geholfen, damit die Bars - so ähnlich wie die Clubcommission Berlin - ihre Interessen vertreten können.

Fühlen sich die Mitglieder von "Bars of Berlin" denn gehört?

Es ist immer schwierig zu sagen, was passiert wäre, wenn es sie nicht gäbe. Aber ich glaube, dass diese Branche gehört worden ist und die Initiative auch Einfluss auf das eine oder andere Förderprogramm gehabt hat. Das höre ich von der Landesebene. Für die Wirte ist die Lage natürlich trotzdem schwer. Die Fördergelder ersetzen ja immer nur einen Teil. Zumal das größte Problem die Ungewissheit darüber ist, wann man wieder öffnen darf.

Im vergangenen Jahr stand die Karstadt-Filiale am Tempelhofer Damm kurz vor dem Aus. Sie haben sich persönlich für den Erhalt eingesetzt. Wie will sich der Bezirk in Zukunft engagieren?

Was wir machen können, ist hingucken, Gespräche suchen und auch Forderungen stellen. Wir haben bei Karstadt aber schon immer hingeguckt. Wir beobachten die Landschaft unserer Wirtschaftsunternehmen und dazu gehören auch die großen Filialen im Einzelhandel, an denen viele Arbeitsplätze dranhängen. Da wird immer Kontakt gehalten und nachgefragt. Wenn wir die Chance dazu haben, versuchen wir in schwierigen Situationen frühzeitig das Gespräch zu suchen und nach Lösungen zu suchen. Dass wir uns kümmern, ist für uns aber selbstverständlich. Wohin es im Falle von Karstadt geht, kann ich im Moment gar nicht sagen, weil coronabedingt leider Stillstand herrscht.

Welche Dinge, die für 2020 geplant waren, konnten nicht realisiert werden? Was ist quasi liegengeblieben?

Wir wollten im vergangenen Jahr ein Bündnis gegen Antisemitismus gründen. Das werden wir in diesem Jahr nachholen. Das ist deutlich langsamer angelaufen, als ich mir das erhofft habe. Wir wollten auch bei unserer Personalgewinnungskampagne schon sehr viel weiter sein; genauso bei unserer Informationskampagne über unseren Bezirk. Beides wird in diesem Jahr richtig starten. Auch bei unseren Bürger_innenräten erhoffe ich mir, dass wir nach Corona mehr durchstarten können. Wir werden in diesem Jahr auch die Themen Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz stärker forcieren. Liegengeblieben ist auch weitgehend die Umsetzung unseres Inklusionskonzepts. Was ich persönlich gerne wieder aufnehmen möchte, ist der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Welche weiteren Themen werden 2021 wichtig sein?

Bis auf unsere Nachhaltigkeitskampagne, die wir jetzt starten, wird es bei uns keine vollständig neuen Themen geben. Wir werden in diesem Jahr endlich unsere "Alte Mälzerei" in Lichtenrade eröffnen - sobald wir wieder eine Bibliothek öffnen dürfen. Ich hoffe, dass beim Thema Mobilität noch die eine oder andere Maßnahme angeschoben wird. Im Moment kann ich Ihnen aber nichts Konkretes sagen, weil wir einfach nicht wissen, wie es mit der Verwaltung weitergeht. Wir können nicht sagen, ob wir in zwei Wochen doch wieder Leistungen einstellen müssen. Ein wichtiges Thema wird aber natürlich die Organisation der Wahl sein. Denn wir werden einige Tausend Wahlhelfer brauchen. Wir werden sehr viel mehr Personal brauchen, um mehr Wahlbüros öffnen zu können.

Apropos Wahl. Sie treten in Tempelhof-Schöneberg erneut zur Bezirksbürgermeisterwahl an. Mit welchen Ideen und Zielen treten Sie an?

Ich möchte, dass Tempelhof-Schöneberg so aufgestellt ist, dass wir ein gutes Angebot in der Verwaltung unterbreiten können, dass wir im Wohnungsbau vorankommen, dass die Mobilitätswende auch in Tempelhof-Schöneberg stattfindet und dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Das hat was mit Werten zu tun, mit Akzeptanz, mit der Vielfalt, die wir haben. Das sind die Werte, für die ich mich weiter einsetzen will. Außerdem liegt mir das Thema Bürgerdialog sehr am Herzen. Ich habe festgestellt, wir bieten im Bezirk viel an, aber die Menschen wissen zu wenig darüber. An dieser Stelle möchte ich die Strukturen verändern.

Der direkte Kontakt zu Wählern fällt ja derzeit weg. Wie wollen Sie dennoch Wahlkampf machen?

Ich nutze die sozialen Medien für mich. Aber meine größte Hoffnung ist, dass im Sommer und Herbst einiges mehr möglich sein wird als jetzt. Denn was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist direkt mit den Menschen zu reden.