Nachtcafé Friedenau: Nähe in Zeiten von Corona

Berlin. Dicht gedrängt hocken sie in dem kleinen Hausflur. Vier, vielleicht fünf Männer und eine Frau sind vor der Kälte des Winterabends dorthin geflohen. Zigarettenrauch und der süßliche Geruch von Alkohol hängen in der verbrauchten Luft. Obwohl das Nachtcafé erst um 21 Uhr seine Türen öffnet, harrt die Gruppe bereits seit Stunden in dem engen Flur aus, der nur durch eine kleine Lampe beleuchtet wird.

Nur acht Übernachtungsplätze kann die Evangelische Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten" in Friedenau im Rahmen der Kältehilfe derzeit für Obdach- und Wohnungslose anbieten. Ohne die Einschränkungen durch die Pandemie wären es 15. Frühes Erscheinen ist Pflicht für den, der sicher einen Platz für die Nacht bekommen will. Inzwischen ist aus der Not eine Routine geworden.

Herbert Spindler leitet das Friedenauer Nachtcafés. Er sagt, die Menschen selbst seien es, warum er sich seit etwa Jahren für sie engagiert.

„An den vier Abenden in der Woche, an denen geöffnet ist, treffen wir fast immer dieselben Gesichter an“, sagt Herbert Spindler (72). Der Rentner arbeitet seit fünf Jahren als ehrenamtlicher Helfer in der Unterkunft mit. Er leitet das Nachtcafé. Von „Obdachlosen“ spricht er nie, sondern stets von „Gästen“. „Man bekommt von den Gästen so viel zurück“, sagt er dann zum Beispiel. Der Besuch der Unterkunft zeigt, wie in Zeiten von Distanz Nähe entstehen kann. Herbert Spindler hat als Sozialarbeiter gearbeitet. Vieles von dem, was er aus seinem Berufsleben kennt, kommt im Nachtcafé wieder zum Einsatz.

Obdachlose Menschen erhalten im Nachtcafé seit 25 Jahren nicht nur eine warme Mahlzeit, ein Bett und Frühstück. Sie bekommen außerdem ein offenes Ohr und Rat für ihre oft festgefahrenen Situationen. „Zuerst wusste ich nicht, wie ich obdachlosen Menschen begegnen soll. Erst recht nicht, wenn sie alkoholisiert sind“, sagt Spindler. Doch die Distanz habe sich mit der Zeit abgebaut. Heute kenne er die Menschen zum Teil gut, die Nacht für Nacht in den kleinen Räumen am Friedrich-Wilhelm-Platz einen Schlafplatz suchen. „Wir sind wie eine Familie“, sagt er.

Frische Bettwäsche, Kleidung, Lebensmittel

Eine Familie mit viel Organisationstalent und Teamgeist. Denn damit acht beziehungsweise 15 Menschen jeden Abend frische Bettwäsche, saubere Kleidung, Hygieneartikel und Nahrung vorfinden, ist einiges an Vorbereitung nötig. „Wir hatten hier aber auch schon 23 Personen. Bei minus zehn Grad schicken wir niemanden weg“, sagt Spindler. Menschlichkeit kennt eben keine Obergrenze.

Jede Woche sind Einkäufe zu erledigen, Wäsche zu waschen, Räume zu reinigen, Spenden entgegenzunehmen und zu sortieren, Speisen vorzubereiten. „Die Spendenbereitschaft ist zurzeit zum Glück wirklich hoch“, so Spindler. Zwar gebe es Geld vom Bezirk, doch die Tagespauschale von 17 Euro pro Mensch und Tag reiche ohne Spenden nicht aus. „Corona hat die Versorgung teurer gemacht“, sagt Spindler. Kosten für die Räume entstehen dem Nachtcafé nicht. Strom und Wasser übernimmt die Kirchengemeinde.

Seit Anfang des Jahres und zunächst bis Ende Februar ist das Friedenauer Nachtcafé täglich geöffnet. Normalerweise werden nur dienstags bis freitags Übernachtungen angeboten. Berlinweit werden im Rahmen der Kältehilfe von Oktober bis März insgesamt 1100 Übernachtungsplätze bereit gestellt. In dieser Saison sind erstmals drei Hostels in Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick hinzugekommen. Die Einrichtungen, betreut von verschiedenen Trägern, bieten insgesamt 300 Übernachtungsmöglichkeiten an.

Zuletzt war das Angebot von der Politik als ausreichend bewertet worden, weil in den vergangenen Wintern nicht alle Plätze in Anspruch genommen wurden. Das Problem sei aber häufig, weiß man im Nachtcafé Friedenau, dass viele Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben und deshalb keine Unterkünfte aufsuchen. Treten Corona-Fälle unter den Obdachlosen auf, werden Einrichtungen gänzlich geschlossen und als Quarantäne-Station genutzt. Erst kurz vor Weihnachten musste die Halle am Containerbahnhof in Friedrichshain-Kreuzberg deshalb geschlossen werden.

Kein Notfallplan für Corona-Kranke

Im Friedenauer Nachtcafé, übrigens die einzigen Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose im gesamten Bezirk Tempelhof-Schöneberg, weiß man im Moment nicht, wie man mit Corona-Erkrankten überhaupt umgehen soll, sagt Herbert Spindler. Zwar gilt auch hier die Maskenpflicht. Ob jemand an Corona erkrankt ist, wird allerdings nicht überprüft. „Das können wir erst dann anbieten, wenn wir wissen, was wir mit positiv Getesteten machen.“ Es gebe derzeit keinen Notfallplan für solche Fälle.

Das Coronavirus hat die Arbeit im Nachtcafé stark verändert. Die geschrumpfte Anzahl der Übernachtungsplätze habe dazu geführt, dass sich eine „Stammrunde“ von Gästen gebildet habe. Man kennt sich also. Die, die kommen, kommen zum Teil seit Jahren. Die Helfer empfinden das als angenehm, weil sie an jedem Abend wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Weniger Übernachtungsplätze: „Jeder verteidigt seinen Platz“

Dass das Angebot aber nur wenigen Menschen zugute kommt, sieht keiner der Hilfesuchenden kritisch. Wer aber neu dazu kommt, kann es schwer haben. „Jeder verteidigt seinen Platz“, sagt Spindler. In die Grabenkämpfe um den begehrten Schlafplatz mischen sich die Ehrenamtlichen nicht ein. Aus diesem Grund warten einige von ihnen seit Stunden vor der Einrichtung oder im Flur.

Im Bezirk sehe man zurzeit keine Möglichkeit, das Angebot der Kältehilfe auszuweiten. Das geht aus einer Anfrage der SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg hervor. Bezirkssozialstadtrat Mattias Steuckardt (CDU) hält ein weiteres Nachtcafé zwar für „wünschenswert“. Bislang habe aber kein Träger gefunden werden können, der diese Arbeit übernehmen will. „Das Amt für Soziales ist aktiv auf Träger zugegangen, um mehr Kältehilfeplätz in Tempelhof-Schöneberg zu schaffen“, so Steuckardt. Bislang sei es an geeigneten Räumen gescheitert. Zusammen mit der Fraktion der Grünen fordert die SPD außerdem eine Unterkunft mit mindestens fünf rollstuhlgerechten Schlafplätzen. Davon gibt es in ganz Berlin nur wenige. Das Angebot der Kältehilfe wird unter www.kaeltehilfe-berlin.de aufgelistet.

Es ist 20.30 Uhr. In einer Stunde soll das Essen auf dem Tisch stehen. Neben der Flucht vor der Kälte haben die Menschen, die hier Schutz suchen, vor allem eins im Sinn: essen. Abends gibt es deshalb immer ein frisch gekochtes Gericht. Rindergulasch mit Kartoffeln und Gurkensalat steht an diesem Abend auf dem Plan. Etwa 15 Freiwillige beteiligen sich abwechselnd am abendlichen Kochen. An diesem Abend steht die 37 Jahre alte Silvia Neudeck in der Küche und schält Kartoffeln. Ein- oder zwei Mal in der Woche bereitet sie hier für die Menschen Mahlzeiten zu.

Nudeln sind "nett", begehrt ist aber Fleisch

Was gekocht wird, dürfen die Gäste manchmal sogar mitentscheiden. Vor allem Fleisch sei begehrt. „Nudeln mit Tomatensoße ist auch mal nett, aber Fleisch wollen die meisten haben“, sagt Silvia Neudeck. Darüber hinaus stehe immer frisches Obst und Gemüse, Brot, Käse, Wurst zum Frühstück bereit. Und alles gibt es auch to go, zum Mitnehmen. Für die, die keinen Platz mehr in der Einrichtung bekommen haben oder für den Tag.

Rindergulasch mit Kartoffeln: Bei Silvia Neudeck, die ehrenamtlich im Nachtcafé kocht, dürfen die Schutzsuchenden gern auch mal einen Essenswunsch äußern.

Als sie die Einrichtung das erste Mal besuchte, sei sie verschreckt gewesen, sagt Neudeck. Es seien viel mehr Menschen gekommen als in dieser Saison. Viele davon seien sehr betrunken gewesen. „Da habe ich mich gefragt: wer arbeitet hier freiwillig?“ Aber dann habe sie gemerkt. „die Menschen sind viel freundlicher als im Alltag.“ Sie spüre vor allem Dankbarkeit und Höflichkeit. „Ich bin wirklich verliebt in diese Einrichtung – und die Menschen.“

Beim Einlass wird auf Drogen und Alkohol kontrolliert

Kurz nach 21.30 Uhr werden die Gäste vor der Tür langsam unruhig und dürfen nacheinander eintreten. Während in der kleinen Küche die Kartoffeln kochen, werden im Flur die Taschen auf Alkohol und Drogen kontrolliert. Beides ist im Nachtcafé verboten. Viele kommen stark alkoholisiert in der Unterkunft an. „Wir nehmen jeden, ob betrunken oder mit Drogen vollgepumpt“, sagt Herbert Spindler. Ab und an führen Drogen oder Alkohol zu schwierigen Situationen. Jemand verletzt sich oder wird aggressiv. Dann müsse man auch mal einen Notarzt rufen. „Wir haben sehr respektvolle Gäste. Aber manchmal hindert sie der Alkohol daran, sich auch so zu verhalten.“

Zielstrebig suchen die Gäste ihren bereits angestammten Lieblingsplatz in einem der beiden Zimmer auf. Einige wenige geben den Ton an, entscheiden, wer sich wo niederlassen darf. Betten gibt es nicht. Die Helfer teilen Handtücher für die Körperpflege, Isomatten und Decken für das Nachtlager auf dem Boden aus. Die werden einfach zwischen den Stühlen und Tischen ausgebreitet, an denen das Abendessen eingenommen wird.

Acht Menschen teilen sich eine Toilette und ein Waschbecken

Ist der eigene Schlafplatz erst einmal gesichert, geht es für die meisten zum Waschen ins Badezimmer. Sieben Männer und eine Frau teilen sich an diesem Abend eine Toilette und ein kleines Waschbecken. Für Duschen seien die Räume zu klein. Bei nur einer einzigen Dusche für alle befürchtet Spindler außerdem Streit und Unruhe. Eine räumliche Trennung zwischen den Geschlechtern gibt es nicht. „Das wollen unsere Gäste nicht“, sagt Herbert Spindler. Dafür fehlt aber auch der Platz.

Gegessen wird dann gemeinsam in einem der Räume. Es ist ruhig, fast friedlich. „Wir sind für unser gutes Essen bekannt“, sagt Spindler nicht ohne Stolz. Aus hygienischen Gründen müssen die Helfer das Essen nun an die Tische bringen und auch wieder abräumen. Weil die meisten fast jeden Abend wiederkommen, sitzen sie am immer gleichen Platz, erzählen die Helfer. Eine Routine „wie im Kindergarten“.

Immer mehr Menschen aus Osteuropa landen auf Berlins Straßen

Zu den Gästen, die fast jeden Abend ins Nachtcafé kommen, zählt auch Adam. Der 40 Jahre alte Pole kam vor etwas mehr als drei Jahren nach Deutschland, um zu arbeiten. Zuerst verließ ihn seine Frau und dann zunehmend der Mut. Sein Gesicht und die Hände haben Schürfwunden. Die Haare hat er kurz rasiert. Er wirkt alkoholisiert. Er spricht kein Deutsch, weshalb Pawel Malski (37), einer der hauptamtlichen Helfer, übersetzt.

Adam stammt aus Polen, lebt aber in Berlin auf der Straße. Er kam her, um zu arbeiten.

Foto: Maurizio Gambarini

Adam sagt, er könne nicht nach Polen fahren, weil ihn die Polizei dort suche. Ob das stimmt, wissen die Helfer nicht genau. Obwohl sein Bruder und sein 17 Jahre alter Sohn noch dort leben, wolle er nicht zurückgehen. „Mein Sohn ist der wichtigste Mensch in meinem Leben“, sagt Adam. Manchmal, wenn er etwas Geld zusammen hat, schenkt er seinem Sohn etwas. „Kontakte in Berlin habe ich nur zu anderen Menschen auf der Straße.“

Geschichten wie die von Adam teilen viele der Hilfesuchenden, sagt Pawel Malski. „Inzwischen ist da ein Vertrauensverhältnis entstanden.“ Erst vor Kurzem habe er von einem Esten, der die Unterkunft manchmal besucht, erfahren, dass dieser zu Fuß nach Berlin gelaufen sei. „Drei Monate war der unterwegs.“

Menschen aus den baltischen Staaten und Osteuropa finden sich in Deutschland immer häufiger auf der Straße wieder. Vor allem Männer, die nach Deutschland gekommen sind, um hier Geld zu verdienen. Auch im Friedenauer Nachtcafé stammen viele der Menschen aus Polen oder Rumänien, sagt Herbert Spindler. Das liege auch daran, dass Helfer wie Pawel polnisch beherrschen und somit Ansprechpartner sein können. „Früher nutzten die Unterkunft auch Menschen, die voll arbeitsfähig waren, aber sich kein Hostel leisten konnten.“

Berlin gilt als beliebt unter Obdachlosen

Häufig arbeiteten die Menschen schwarz in Berlin, weil die Verdienstmöglichkeiten im Heimatland vergleichsweise schlecht sind. Die wenigsten haben eine Krankenversicherung. „Passiert dann ein Unfall sitzen sie häufig in Berlin fest und landen auf der Straße“, berichtet Spindler, der etliche solcher Biografien kennt. Viele meldeten sich aus Scham manchmal nie wieder bei den Verwandten in der Heimat. Die Kombination aus Scheitern und Alkohol beschleunige den sozialen Abstieg. Dabei gelte Berlin bei Obdachlosen als Stadt, in der man verhältnismäßig gut über die Runden kommen könne. Obdachlose aus Polen, sagt Spindler, hätten berichtet, dass ihnen die Stadt Stettin eine Fahrkarte nach Berlin spendiert habe. „Einfach nur, damit sie der Stadt nicht zur Last fallen.“

Die vor zwei Jahren gegründete caritative Stiftung Barka hatte es sich zur Aufgabe gemacht, in Berlin gestrandete Polen wieder in die Heimat zurückzuholen. Nur ein Jahr später jedoch gab es für den Modellversuch bereits keine finanzielle Unterstützung mehr.

Für manche findet der Weg nach Hause nur noch in einem Sarg statt. Auch im Nachtcafé kennt man solche Schicksale. Erst kurz vor Weihnachten waren zwei Obdachlose verstorben. Freiwillige brachten sie noch in Krankenhäuser. Helfen konnte man ihnen allerdings nicht mehr. Einen respektvollen Abschied, wie ihn die Ehrenamtlichen im Nachtcafé organisiert hatten, bekommen die wenigsten. Viele versterben unbemerkt und still auf der Straße.

„Früh raus, Bierchen trinken und schnorren“

An vier Abenden in der Woche kommen auch Nadine und Karol. Beide sind 32 Jahre alt und miteinander verheiratet. Vor sieben Jahren, da war Nadine gerade schwanger, landeten beide zum ersten Mal auf der Straße und suchten Hilfe im Nachtcafé. Sie kamen wieder auf die Beine, hatten eine eigene Wohnung. Das Blatt wendete sich erneut, als Karol einen Arbeitsunfall hatte. Er arbeitete schwarz, war nicht versichert. Weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten, war dann auch die Wohnung wieder weg. „Wir kommen gern hier her, weil es immer die gleichen Gäste sind“, sagt Nadine. Bei wechselnden Menschen hätte sie Angst um ihre Gesundheit.

Aber es gibt neben gutem Essen und einem warmen Schlafplatz noch einen weiteren Grund herzukommen: „Dir wird gezeigt, dass du ein Mensch bist“, sagt Nadine. Alkohol spielt im Leben beider eine feste Rolle. Es fallen die Wörter „unterdrücken“ und „ertragen“. „Früh raus, Bierchen trinken, schnorren und dann am Abend wieder rein“, fasst Karol die Alltagsroutine zusammen. Meist warten sie Stunden vor dem Nachtcafé, um sich ihre Plätze zu sichern. Karol wirkt erschöpft. Nadine hingegen ist aufgeweckt. Das ändert sich jedoch, als es um die beiden Kinder geht. Sie leben bei Nadines Eltern. Ihr kommen die Tränen.

Ab 24 Uhr ist Nachtruhe, die meisten schlafen sofort ein

Bis 24 Uhr ist es gestattet, draußen rauchen zu gehen. Danach ist Nachtruhe. „Die allermeisten schlafen sofort ein. Das Leben auf der Straße ist stressig“, sagt Spindler. Zwei Mitarbeiter betreuen die Menschen die ganze Nacht lang. Auch um sie zu wecken und das Frühstück vorzubereiten. Bis acht Uhr morgens müssen alle das Nachtcafé verlassen haben. Für eine Tagesbetreuung fehlen die Kapazitäten. Auch für die Helfer kehrt mit der Nacht etwas Ruhe ein. Manchmal aber gibt es Zwischenfälle. „Wenn der Alkoholpegel nachlässt“, sagt Spindler.

Für Silvia Neudeck geht ihr Dienst nach dem Abendessen zu Ende. Den Rest des Abends verbringt sie mit ihren drei Kindern. „Ich gehe immer beflügelt hier weg.“ Schlafen könne sie nie direkt, aber kaputt sei sie trotzdem. Auch Herbert Spindler ist nach einem Abend im Nachtcafé erschöpft, wie er sagt. „Wegen der Menschen komme ich aber jedes Mal gern wieder.“

