Umgestaltung soll Natur und Kunst miteinander versöhnen

Die Urania an der Kleiststraße in Schöneberg (Archivbild)

Bäume oder Kunst? In der Debatte um das Kunstwerk „Arc de 124,5°" auf der Verkehrsinsel vor der Urania in Schöneberg und die darum stehenden Bäume war beides bisher nicht so recht miteinander zu vereinbaren. Natur und Kunst im öffentlichen Raum sollen jedoch nicht länger gegeneinander ausgespielt werden. Zu diesem Ergebnis kamen die Gäste einer Podiumsdiskussion am Dienstagabend. Die Veranstaltung unter Moderation von Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne), unter anderem zuständig für das Straßen- und Grünflächenamt, wurde live aus der Urania übertragen.

Eigentlich ist es kaum zu übersehen, das Werk des französischen Künstlers Bernar Vernet auf der Mittelinsel an der Straße An der Urania. Im Jahr 1987 überreichte Frankreich es der Stadt Berlin zu ihrer 750-Jahr-Feier als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Dass die Skulptur nur in den Wintermonaten vollständig zu erkennen ist, hätte diese Freundschaft beinahe ins Wanken gebracht. Im Sommer verdeckt das Laub der jahrzehntealten Platanen und Linden den 15 Tonnen schweren aber dennoch filigranen Bogen erheblich.

Künstler hatte Kritik an den Bäumen geäußert

Aus dem Protest des Bildhauers über die Bäume im Jahr 2019, noch dazu die zunehmende Verwahrlosung durch Schmierereien, entbrannte eine Diskussion darüber, was aus dem Ort werden soll. Hatten sich die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg bereits für die Fällung von acht Bäumen ausgesprochen, stellten sich einige Berliner schützend vor sie. Ebenso das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg: Man wolle "keine irreparablen Fakten schaffen", teilten Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und Stadträtin Heiß vor etwa einem Jahr mit. Und so durften die Bäume bleiben.

Die Lösung könne nur der Austausch zwischen allen Akteuren sein, hieß es nun bei der Podiumsdiskussion. Das schließt das Wissenschaftszentrum Urania, den Bezirk Tempelhof-Schöneberg, den Berliner Senat, den Künstler sowie die Berliner mit ein. Angedeutet wurde ein Werkstattverfahren. Susanne Walter, Leiterin des Referats für Architektur, Stadtgestaltung und Wettbewerbe der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, regte an, mehr in einen Dialog zu treten. Wie genau eine gemeinsame Lösungsfindung aussehen könnte, blieb am Dienstag jedoch offen.

Urania Berlin: Fällen der Bäume kein Thema mehr

Deutlich wurde jedoch, dass die Bäume auch in Zukunft an ihrem Platz bleiben sollen. Die Platanen und Linden seien geschützt und würden nicht gefällt, hatte Michael Krebs, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts erklärt. "Grundlagen für eine Ausnahmeregelung liegen nicht vor", so Krebs. Und auch Christiane Heiß stellte klar: "Über die Frage des Fällens sind wir lange hinaus". Auch um Ersatzpflanzungen müsse es deshalb nicht mehr gehen.

Denkbar sei eine temporäre Umgestaltung der Fläche, quasi testweise. Für dauerhafte Veränderungen müsse zunächst die Finanzierung geklärt werden, merkte Heiß an. Derzeit müssten die Bezirke mit lediglich 73 Cent pro Quadratmeter Grünfläche arbeiten. "Und so sehen die Grünflächen dann eben auch aus", so Heiß. Sie habe bisher die Debatte über die ästhetische Wirkung der Fläche vermisst, sagte die Stadträtin. Schließlich befinde sie sich zwischen einer vielbefahrenen mehrspurigen Hauptstraße.

Urania will sich an Aufwertung beteiligen

Ein erhebliches Interesse an einer Aufwertung der Grünfläche hat verständlicherweise auch die Urania als Anlieger. Zumal sich die Einrichtung nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer baulichen Erscheinung neu aufstellen will, wie Urania-Direktor Ulrich Weigand erklärte. Man befinde sich in einem Umgestaltungsprozess. "Wir wollen das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum verbessern", so Weigand. Aus seiner Sicht müsste die betroffene Mittelinsel und somit Kunstwerk und Naturraum eine größere Bedeutung erfahren. Daran wolle man sich beteiligen. Künstler Bernar Vernet habe er indes als gesprächsbereit erlebt.

Die Debatte um Kunstwerk und Bäume an der Urania hat eine grundsätzliche Debatte darüber ausgelöst, wie man diesen und öffentlichen Raum im Allgemeinen überhaupt nutzen will. "Der Konflikt über das Kunstwerk hat dazu geführt, dass wir stärker über den öffentlichen Raum nachdenken", stellte Ursula Renker, Leiterin der AG Gestaltung und Planung des öffentlichen Grüns in der Senatsumweltverwaltung, fest. Man solle sich mehr auf den Stadtraum an sich konzentrieren, schlug sie vor.

Grünflächen: Mehr als Dekoration

Einblicke in die Bedeutung des öffentlichen Raums konnte am Dienstag Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur, geben. Wie auch im Baukulturbericht 2020/21 festgehalten wurde, hätten Grünflächen weit mehr Funktionen als reine Dekoration. Sie trügen zur Abkühlung und Biodiversität in Städten bei, so Nagel. Aber: "Die Arbeit an Grünflächen ist Sisyphus-Arbeit und hört nie auf." Um das zu leisten, sollte das Pflegebudget der Bezirke verdoppelt werden.