Impfen in Berlin: Bezirksamt warnt vor gefälschten Einladungen

Berlin. In Tempelhof-Schöneberg kursieren derzeit gefälschte Einladungen für Covid-19-Impfungen. Der Gesundheitsstadtrat des Bezirks, Oliver Schworck (SPD), warnt die Berliner deshalb vor den unechten Schreiben. Diese enthielten den Absender "Gesundheitsamt Berlin-Schöneberg", einen Anamnesebogen und würden zu einem konkreten Impftermin einladen. Der Bezirk habe solche Einladungen jedoch weder verschickt, noch würden im Gesundheitsamt in der Rathausstraße Impfungen stattfinden, heißt es aus dem Bezirksamt.

Oliver Schworck zeigt sich verärgert über die Täuschung: "Mit einer Schutzimpfung verbinden viele Menschen, insbesondere ältere Personen und Risikopatienten, große Hoffnungen auf ein Leben ohne Angst vor dem Coronavirus. Es ist niederträchtig, mit diesen Hoffnungen zu spielen."

Impfen in Berlin: Einladungsschreiben genau prüfen

Wer ein solches Einladungsschreiben erhalte, solle genau prüfen, ob es sich auch wirklich um ein offizielles Schreiben der Senatsverwaltung handele. Die Versendung der Impf-Einladungen übernimmt ausschließlich die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG). In den Schreiben der Senatsverwaltung werden jedoch keine konkreten Impftermine genannt. Stattdessen enthält die persönliche Einladung einen sogenannten Impfcode, mit dem die Bürgerinnen und Bürger eigenständig einen Termin vereinbaren müssen. Auf der Internetseite der Senatskanzlei kann man sich über das Impfverfahren informieren.

Da der Corona-Impfstoff nur in bestimmten Mengen vorliegt, regelt in Deutschland ein Priorisierungsverfahren, wer als erstes geimpft wird. Zuerst geimpft werden Menschen über 80 Jahre und jene, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen betreut werden oder tätig sind. Zur ersten Gruppe gehört außerdem, wer auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten oder den Impfzentren arbeitet. Mit Stand Sonntagabend bekamen deutschlandweit mehr als 600.000 Menschen eine Impfdosis gegen das Coronavirus.

