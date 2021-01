KaDeWe schließt Feinkostabteilung wegen Corona-Verordnung

Das Kaufhaus Des Westens (KaDeWe) schließt seine Feinkostabteilung im sechsten Stock. Grund dafür sind die verschärften Kontakt- und Bewegungseinschränkungen der aktuellen Corona-Verordnung. Das teilte Sprecherin Catharina Berndt auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit.

Die Abteilung wird ab dem 11. Januar bis voraussichtlich zum 31. Januar geschlossen. Die Maßnahme sei notwendig zur "Verstärkung der Sicherheit unserer Gäste und unserer Teams", so Berndt. In den Tagen bis zur Schließung wird die Abteilung, außer am Sonntag, von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.