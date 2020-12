Traditionelles Weihnachtssingen vom Sofa aus

Nicht der John-F.-Kennedy-Platz wird in diesem Jahr zur Bühne für das traditionelle Weihnachtssingen, sondern das eigene Wohnzimmer. Normalerweise kommen jedes Jahr Hunderte am 24. Dezember vor dem Schöneberger Rathaus zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Eine Tradition, die der Bezirk Tempelhof-Schöneberg schon seit vielen Jahren organisiert. Da große Zusammenkünfte aufgrund der Pandemie nicht gestattet sind, hat die Verwaltung kurzerhand eine digitale Variante organisiert.

Gemeinsam mit Opernsängerin Nastassja Nass und dem „Schöneberger Blechbläserensemble“ der Leo Kestenberg Musikschule kann sich, wer Lust hat, zu Hause den Live-Stream anschauen und mitsingen. Zu gewohnter Zeit, um 16 Uhr, sollen auch in diesem Jahr, wenn auch in etwas anderer Form, Weihnachtslieder angestimmt werden. Der Link zum Livestream wird an Heiligabend auf der Weihnachtsseite des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg zu finden sein.