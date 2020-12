Neuer Raum für "Potse" in Aussicht

Im jahrelangen Streit um die drohende Räumung des linksautonomen Jugendzentrums „Potse“ aus Schöneberg zeichnet sich erstmals eine Lösung ab. Zumindest könnte nach Ansicht von Bezirksjugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) nach langer Suche endlich eine passende Immobilie gefunden sein. „Wir haben einen Konzertraum für Drugstore/Potse angeboten bekommen!“, schreibt der Stadtrat in einem Facebook-Post. Eine erste gemeinsame Besichtigung mit Vertretern des Kollektivs und dem befreundeten Jugendzentrum „Drugstore“ habe bereits stattgefunden. Bislang reagierten „Potse“-Vertreter jedoch verhalten auf die guten Nachrichten. Sie wollen den Raum erst ein weiteres Mal besichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Der kleine Konzertsaal mit 120 Quadratmeters sei zwar deutlich kleiner, als das, was die Jugendlichen bisher gewohnt waren, so Schworck. Aber der Raum sei bereits hergerichtet und könnte bereits in wenigen Monaten genutzt werden. „Die Jugendlichen hätten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Zutritt“, so der Stadtrat. Da „Potse“ vor allem Bandproben und Konzerte organisiert, bestand bislang die Schwierigkeit für den Bezirk, der die Räume für die Jugendlichen anmietet, einen Ort zu finden, an dem laute Musik gestattet ist. Der neue Raum befindet sich zwar nicht in Tempelhof-Schöneberg. „Aber er liegt nicht weit vom S-Bahn-Ring entfernt“, so Schworck. Konkreter wollte er zunächst nicht werden.

„Potse“: Weitere Besichtigung nötig

Noch hätten sich die Jugendlichen dem Bezirk gegenüber nicht dazu geäußert, ob sie den Saal für angemessen hielten. „Ich hätte gern bald eine Rückmeldung“, so Schworck. Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost teilt „Potse“ mit: „Um eine Entscheidung treffen zu können, müssen noch mehr Besichtigungstermine ausgemacht werden.“ Passend seien nur Räume, in denen beide Kollektive Platz fänden, also je ein Veranstaltungsraum zur Verfügung steht.

Für das Angebot von „Drugstore“, Werkstätten und insgesamt leise Nutzungen, hat der Bezirk bereits Räume in der Potsdamer Straße angemietet. Die Räume können jedoch noch immer nicht genutzt werden und befinden sich im Umbau. Schworck rechnet frühestens im Sommer mit ihrer Fertigstellung.

„Potse“: Räumung wird bald erwartet

Die Zeit drängt. Im Sommer hatte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg gegen das linksautonome Jugendzentrum geklagt und Recht bekommen. Der Bezirk darf die besetzt gehaltene Immobilie in der Potsdamer Straße 180, in denen sich „Potse“ und „Drugstore“ über Jahrzehnte etablieren konnten, also räumen lassen. Trotzdem die Räume zum Ende 2018 gekündigt worden waren, halten Jugendliche Teile des zweiten Obergeschosses seit knapp zwei Jahren besetzt. Rechtsanwalt Lukas Theune, der „Potse“ vertritt, hatte Berufung gegen das Räumungsurteil des Kammergerichts Berlin aus dem Sommer eingelegt. Offiziell sei darüber noch keine Entscheidung eingegangen, so Theune. „Das Kammergericht hat aber darauf hingewiesen, dass es die Berufung nicht für erfolgsversprechend hält.“ Unabhängig davon darf der Bezirk den Räumungstitel umsetzen. Der Verteidiger rechnet damit, dass der Beschluss „in Kürze“ eintreffe. „Dann sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft.“

Einen Räumungstermin gebe es laut Oliver Schworck noch nicht. „Wir bereiten die Räumung weiter vor“, so der Stadtrat. In den sozialen Medien hatte „Potse“ bereits verkündet, dass die Berufung abgelehnt worden sei. In dem veröffentlichten Schreiben heißt es auch: „Das Kollektiv erwartet in den nächsten Wochen den Brief von dem/der Gerichtsvollzieher*in mit dem Räumungsdatum.“ Man wolle die Räume auch weiterhin nur dann freigeben, wenn adäquate Ersatzräume gefunden sind. Konzerte, Bandproben, Werkstätten müssten dort gemeinsam unterkommen, fordert das Kollektiv. „Sollte die Politik nicht in der Lage sein, solche Räume bis zum Räumungstermin zu finden, wird das Land Berlin und die Landesregierung für die brutale und sinnlose Räumung eines Jugendzentrums verantwortlich sein“, heißt es weiter.

Zwei weitere linksautonome Projekte wurden 2020 geräumt

Die fehlenden Räume und noch dazu die Corona-Pandemie hätten dazu geführt, dass beide Jugendkollektive ihre Angebote massiv einschränken mussten. Die Kollektive seien kleiner geworden, die Jugendlichen schwerer zu erreichen, erklären „Potse“-Vertreter auf Nachfrage. Mit Live-Stream-Angeboten habe man versucht, trotzdem Zugang zu den Konzerten zu ermöglichen. Dennoch: Einige Bands hätten sich bereits aufgelöst. „Auch haben wir den Kontakt zu Bands verloren.“

Sollte es zur Räumung kommen, wäre „Potse“ bereits das dritte betroffene Haus der linken Szene in Berlin in diesem Jahr. Erst im Sommer war die Neuköllner Kiezkneipe „Syndikat“ sowie das anarcha-queer-feministische Projekt „Liebig34“ in Friedrichshain durch die Berliner Polizei geräumt worden.