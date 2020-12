Die Dezembersitzung in verkürzter Form soll diesmal wieder im Rathaus Schöneberg stattfinden.

Wegen des ab Mittwoch geltenden Lockdowns will die BVV Tempelhof-Schöneberg das Gros der Anträge verschieben.

Lockdown BVV tagt am Mittwoch in verkürzter Form

Aufgrund des ab Mittwoch geltenden berlinweiten Lockdowns findet die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg am 16. Dezember (17 Uhr) nur in reduzierter Form statt. Die BVV werde voraussichtlich nur kurz und in reduzierter Besetzung zusammentreten, um über Sondermittel zu befinden. Seit Monaten soll das erste Mal wieder im BVV-Saal im Rathaus Schöneberg getagt werden.