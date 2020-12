Louise-Schroeder-Seniorenheim wird neu gebaut

Das neue Louise-Schroeder-Haus in Mariendorf soll Platz für 207 Bewohner und Bewohnerinnen bieten.

Im November hat der Abriss des Louise-Schroeder-Hauses im Westphalweg in Mariendorf begonnen. Das Vivantes-Seniorenpflegeheim wird durch einen Neubau ersetzt. „Es soll an derselben Stelle neu gebaut werden“, so eine Vivantes-Sprecherin auf Morgenpost-Nachfrage. Ende 2023 soll das neue „Hauptstadtpflege Haus Louise Schroeder“, ein vollstationäres Pflegeheim, mit mehr Zimmern neu eröffnen. Das alte Gebäude stammt aus dem Jahr 1952 und sei sanierungsbedürftig gewesen, teilt der kommunale Betreiber von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit. Der Neubau werde laut Vivantes alle Anforderungen eines modernen und barrierefreien Pflegeheims erfüllen.