Friedrich-Wilhelm-Platz: Streit bremst Umgestaltung aus

Vom einstigen Schmuckplatz mit Brunnen ist nicht mehr viel übrig. Der Friedrich-Wilhelm-Platz in Friedenau hat in den vergangenen Jahrzehnten einiges von seinem Glanz eingebüßt. Anwohner beklagen seine zunehmende Verwahrlosung. Pläne für eine Umgestaltung und Aufwertung gibt es zwar. Die sind allerdings ins Stocken geraten. Unstimmigkeiten zwischen dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg als Bauherr und dem Landschaftsarchitekturbüro Mettler haben dazu geführt, dass die Planungen ruhen – seit gut einem Jahr schon. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Das hat zur Folge, dass auch zwei Jahre nach dem Wettbewerb, den die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgelobt und das Büro Mettler als Sieger hervorgebracht hatte, der endgültige Entwurf noch immer nicht feststeht. Das teilte Christiane Heiß (Grüne), Tempelhof-Schönebergs zuständige Stadträtin für Grünflächen, im Rahmen einer großen Anfrage der FDP-Fraktion mit. Grund sei eine „rechtliche Auseinandersetzung“. Ein Vergleichsverfahren im Herbst sei gescheitert. Der Bezirk habe dem Planungsbüro inzwischen gekündigt. Deshalb könne sie auch nicht sagen, so Heiß weiter, wann der Platz tatsächlich umgestaltet wird. „Der Termin zur Umsetzung kann derzeit nicht genannt werden, da der Ausgang der rechtlichen Situation ungewiss ist.“ In der kommenden Woche wolle Heiß allerdings bei einem Ortstermin prüfen, ob einige Maßnahmen bereits vorab durchgeführt werden können, „um eventuelle Gefahrensituationen auf dem Platz zu beseitigen“.

Friedrich-Wilhelm-Platz: Planungsbüro hat Arbeit eingestellt

Zu den Gründen erklärt das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro Mettler mit Sitz in Kreuzberg und der Schweiz, dass es nach der Entwurfsplanung zu Änderungswünschen seitens des Bezirks gekommen sei. Diese könne man ohne zusätzlichen Planungsaufwand nicht umsetzen, wie eine Mitarbeiterin des Büros auf Nachfrage der Berliner Morgenpost erklärte. Diesen habe das Bezirksamt allerdings nicht genehmigen wollen, woraufhin Zahlungen für die bereits erbrachten Planungsleistungen durch den Bezirk eingestellt worden seien. „Deshalb haben wir die weiteren Planungen eingestellt.“ Noch immer habe der Bezirk die Planungsleistung nicht vollständig bezahlt. „Wir wissen nicht mehr, wie es mit dem Projekt weitergeht“, so die Mitarbeiterin.

Laut der Bürgerinitiative „Friedrich-Wilhelm-Platz“ – inzwischen eingetragener Verein – verkomme der Platz zunehmend. Seit etwa fünf Jahren versuchen die Mitglieder, etwas am Zustand zu ändern und ihn wieder zu einem Aufenthaltsort für alle zu machen. „Der Platz dümpelt seit Jahrzehnten vor sich hin“, sagt Bernhard Kessel, Vorstandsmitglied der Initiative. „Früher hatte er Aufenthaltsqualität mit einem monumentalen Brunnen.“

Friedrich-Wilhelm-Platz: Hunde, Obdachlose, Drogendealer

Der uneinsichtige Bereich an der Evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“ , die sich an der Südseite des Platzes befindet, werde häufig von Jugendlichen und Obdachlosen frequentiert, habe Kessel beobachtet. „Die wollen wir nicht vertreiben, aber eine bessere Koexistenz schaffen.“ Für die

Vom Friedrich-Wilhelm-Platz gelangt man direkt zur gleichnamigen U-Bahnstation.

meisten Menschen sei der Platz aber mehr ein Verkehrsweg. Die Menschen kreuzten ihn, um die vielspurige Bundesallee zu überqueren, die den Platz säumt. „Für Hundehalter ist er beliebtes Auslaufgebiet“, sagt Kessel.

Michael Wenzel, Pfarrer in der Evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“, kennt den Platz seit 15 Jahren. Der Platz werde zwar stark von Obdachlosen aufgesucht, vor allem in den Abendstunden, wenn das Nachtcafé, ein Anlaufpunkt für Menschen ohne Dach über dem Kopf, öffne. Die Obdachlosen seien aber nicht das Problem des Platzes, sagt er. „Der Platz wird von der Bevölkerung nicht als Mitte wahrgenommen.“ Somit finde auch keine Identifikation und Aneignung durch die Anwohner statt. Besonders seine Lage an der vielbefahrenen Bundesallee trage dazu bei. Das Positive am Friedrich-Wilhelm-Platz sei das große Engagement, das er auslöse.

Friedrich-Wilhelm-Platz: Bürgerinitiative übergibt 400 Unterschriften

Wie wichtig der Friedrich-Wilhelm-Platz den Friedenauern ist, zeigt ein Beispiel aus der Geschichte. Laut der Recherche der beiden Autoren Jürgen Stich und Thomas Hahn, über die sie auf ihrer Internetseite friedenau-aktuell.de berichten, gab es im Jahr 1926 Kritik bei den Bürgern, als der Platz für den Bau der Straßenbahngleise verschmälert werden musste. Weitere Einschnitte in die Struktur des Platzes folgten über die Jahre, und immer waren diese mit Protesten der Bürger verbunden. Allerdings hatten die nicht immer auch Erfolg.

Um zumindest kleine Verbesserungen zu erwirken, übergab die Initiative „Friedrich-Wilhelm-Platz“ eine Sammlung mit etwa 400 Unterschriften an das Bezirksamt. Sitzbänke oder mehr Mülleimer rund um die Eingänge zum U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz beispielsweise. Besonders bedaure man, dass der neue Radweg nicht losgelöst betrachtet werden und erst im Rahmen der Gesamtumgestaltung des Platzes folgen könne. Gleiches gelte, wie Christiane Heiß im Rahmen der Großen Anfrage erklärte, auch für den Übergang zum U-Bahn-Aufzug auf der Mittelinsel der Bundesallee. Laut Initiative bestehe dort eine Unfallgefahr für Fußgänger und Fahrradfahrer.

Friedrich-Wilhelm-Platz: Mehr Bäume, gepflegte Rasenfläche

Außerdem geplant war zum einen, die Rosen- und Lavendelbeete, die die Initiative angelegt hat, zu befestigen und eine Wasserversorgung anzulegen. Zum anderen sollen drei Bäume gepflanzt und neue Rasenflächen angelegt werden. 1,3 Millionen Euro wurden für die Pflege des Platzes aus dem Berliner Plätzeprogramm zur Verfügung gestellt.