Tempelhof-Schöneberg prüft drei neue Milieuschutz-Gebiete

In den nächsten Monaten werden in den Gebieten in Friedenau, Mariendorf und am Wittenbergplatz Anwohnerbefragungen durchgeführt.

Berlin. Tempelhof-Schöneberg soll drei weitere Milieuschutzgebiete bekommen. Das Stadtplanungsamt des Bezirks will in den nächsten Monaten prüfen, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, in Teilbereichen von Friedenau, Mariendorf und um den Wittenbergplatz eine sogenannte soziale Erhaltungsordnung zu erlassen, also Milieuschutz. Um das zu prüfen, werden in den nächsten Monaten stichprobenhaft Haushaltsbefragungen durchgeführt. Bisher gibt es acht Milieuschutzgebiete in Tempelhof-Schöneberg.