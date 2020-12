Verleiher sucht neue Bleibe für 1700 Instrumente

Berlin. Es ist ein Hilferuf aus der Berliner Kulturszene, und zwar einer mit Pauken und Trompeten: Der Instrumentenverleiher Thomas Preissler, studierter Schlagzeuger und seit 30 Jahren im Veranstaltungsgeschäft bekannt, muss raus aus seinen angemieteten Räumen im Tempelhofer Weg.

Bis Ende März. Dann droht dem 62-Jährigen, dass er mit zehn Mitarbeitern und 1700 Musikinstrumenten aller Art auf der Straße sitzt. Nach 16 Jahren als Dauermieter am selben Standort, sei der Mietvertrag ohne Vorwarnung gekündigt worden. Die Kündigung kam per Bote am vergangenen Freitag und war fristgerecht.

„Es ist eine unglaubliche Misere“, sagt Preissler. „Die Kündigung erfolgte nicht etwa, weil wir Mietschulden haben, keineswegs und nicht einen Cent.“ Sondern: „Wir sind dem Eigentümer als Veranstaltungsdienstleister schlichtweg zu unsicher geworden. Man will nicht erst abwarten, bis wir coronabedingt keine Miete mehr zahlen können.“ Das ist Preisslers Darstellung.

Suche nach neuen Räumen blieb bislang erfolglos

Der Eigentümer sagt am Telefon auf Nachfrage der Berliner Morgenpost etwas anderes – nämlich, dass Preissler eine Verlängerungsoption des Mietvertrages nicht wahrgenommen hätte und man daher „anders disponiert“ habe. „Es war sein Fehler“, betont Eigentümer Ulrich Elberskirch. Die Immobilie solle nun umgebaut werden, vielleicht werden es Büros. Preissler sagt dagegen: Mit dem Eigentümer sei kein Gespräch zustande gekommen, er sei für ihn nicht zu erreichen gewesen. Er habe seit Beginn des Jahres versucht, mit der Hausverwaltung über die Verlängerung zu reden, erfolglos. „Wir wurden hingehalten“, ist Preissler sicher.

Für ihn ist aktuell aber besonders wichtig: Seine vielen, gut gepflegten Musikinstrumente, die schon von Stars wie Mark Knopfler, Paul McCartney oder Chris Rea gespielt und von etlichen Orchestern ausgeliehen wurden, brauchen ab März dringend eine neue Bleibe. „Wir suchen händeringend, haben Makler angeschrieben und hoffen, dass wir etwas Passendes angeboten bekommen. Dass jemand ein Herz für die Kultur hat.“

Bisher sei er bei der Suche nach einer neuen Mietfläche nicht auf offene Ohren gestoßen. „Ein Vermieter wollte 60.000 Euro als Mietkaution haben, schließlich wären wir als Veranstaltungsdienstleister vermutlich dem Untergang geweiht und da will man doch abgesichert sein.“ Als Chef könne er einem Vermieter derzeit nichts anderes vorweisen als ein vor der Krise 30 Jahre lang stabiles Unternehmen. „Das ist aber heutzutage weder etwas wert, noch scheint es zu reichen. Es zählt in dieser Stadt anscheinend nur noch Geld“, sagt Preissler.

Gesucht ist eine ebenerdige Lagerfläche

Was er braucht, ist eine ebenerdige Lager- und Bürofläche mit etwa 450 bis 550 Quadratmetern. „Es muss trocken sein, nicht im Keller gelegen, nicht staubig und dreckig“, macht Preissler deutlich. Die teuren Instrumente sind anspruchsvoll; insgesamt haben sie einen Wert in siebenstelliger Höhe, sagt der Firmenchef. Im Moment zahlt er 5000 Euro Miete im Monat.

Wegen der Corona-Krise hat Preissler 82 Prozent weniger Einnahmen als sonst. In normalen Jahren, außerhalb von Seuchen, macht er einen Umsatz von bis zu 500.000 Euro. Auf Lager hat er alles, was Töne erzeugt: von der Piccoloflöte bis zum 120 Jahre alten Kontrabass, von der Hammond-Orgel bis zur E-Gitarre, von der japanischen Taiko-Trommel bis zum handgefertigten asiatischen Gong. Und Muschelhörner. Das sind Naturtrompeten aus der Schale von Meeresschnecken – ihr Ton ist durchdringend und unverkennbar. So wie dieses Instrument möchte Preissler auf sich aufmerksam machen, wendet sich deshalb an die Berliner Morgenpost. Für den Fortbestand der Berliner Kultur sei sein Instrumentenverleih „essenziell wichtig“, meint er.

„Angefangen von den Orchestern des RBB, über das ZDF Hauptstadtstudio bis zur Staatsoper und den Berliner Philharmonikern versucht man, uns bei der Raumsuche zu unterstützen, bisher ohne Erfolg. Es mangelt uns an einer größeren Öffentlichkeit in dieser besonderen Situation. Wir stehen sehr dicht vor dem Aus.“ Preissler hat Musiker aus der ganzen Welt als Kunden. Auch das Fernsehen bucht seine Instrumente und seinen Service von Lieferung und Reparatur bis zum Lampenfieber-Coaching. Doch jetzt fallen Konzerte aus, Shows werden abgesagt, Orchester spielen nicht mehr. „Und wir wissen nicht, wie es weitergeht.“

„Auf dieser Gitarre hat Mark Knopfler oft gespielt“

Preisslers Geschäft ist es, Instrumente in optimalem Zustand zu verleihen – denn nur wenige Orchester nehmen ihre schweren Instrumente mit auf Tourneen und zu Auftritten. „Allgemein wird angenommen, dass Musiker immer ihre eigenen Instrumente haben, doch das ist ein großer Irrtum. Ohne uns wären viele Veranstaltungen und Konzerte mit internationalen Stars schlichtweg unmöglich“, erklärt er.

Sein Unternehmen hat schon Konzertflügel auf Hochhausdächer gebracht und verpackt 60.000 Euro teure Harfen in passende Spezialkoffer. „Auf dieser Gitarre hat Mark Knopfler oft gespielt“, sagt Preissler und streichelt eine schwarz-weiße Fender Stratocaster. 20.000 Euro kostet ihn allein die Versicherung für alle Instrumente im Jahr.

Im schlimmsten Fall müsste er den Laden dicht machen und alles verkaufen. „Aber wer soll die Instrumente denn kaufen?“, sagt Preissler. In der Kulturbranche habe in der Krise doch sowieso keiner mehr Geld. Über seine Webseite kann man ihn kontaktieren.