Am Teltowkanal entlang von Tempelhof nach Lichterfelde

Berlin. Beginnen sollte man diese sehr reizvolle Strecke unweit des U-Bahnhofs Ullsteinstraße mit einem Blick über den Hafen Tempelhof, gleich neben dem viel befahrenen Tempelhofer Damm. Den gilt es zu überqueren, auf der rechten Seite des von Grünau kommenden Teltowkanals liegt ein gut befestigter Weg: breit, mit viel Platz für Radfahrer und Fußgänger. Und das wird meistens auch so bleiben.

Ihm folgen wir Richtung Westen bis zur Germelmannbrücke, die die Alarichstraße mit der Rathausstraße verbindet. Wenn man nun auf der Brücke zurückschaut, hat man einen wunderbaren Blick auf den Kanal und das Ullsteinhaus mit seinem schönen Backsteinexpressionismus. Weiter führt der Weg rechts am Kanal das Wulfilaufer entlang, über die Gersdorf- und die Ringstraße hinweg. Schön ist es hier: gepflegte Wohnhäuser rechts, links viel buntes Laub, und der Kanal stets in Sichtweite.

Nach der rechts liegenden Kleingartenkolonie „Erntesegen“ lassen wir den übers Wasser führenden Mariendorfer Hafensteg einfach links liegen, der Spazierweg mündet nun ins Maulbronner Ufer, benannt nach der Kleinstadt in Württemberg mit einem höchst sehenswerten Kloster.

Der Bäketeich im gleichnamigen Park soll entschlammt werden

Nach rund 500 Metern mündet das Maulbrunner Ufer in die Attilastraße, die in südlicher Richtung Kaiser-Wilhelmstraße heißt. Von hier aus gibt es nun zwei Möglichkeiten: Man kann sich zwar ­weiterhin auf der rechten Seite des Teltowkanals fortbewegen, doch an der bald folgenden Eisenbahnbrücke wird es schwierig. Es führt zwar ein Weg mit anschließendem Pfad unter der Brücke hindurch, der ist aber sehr sandig und so schmal, dass sich hier nur wirklich Trittfeste bewegen sollten, sonst droht ein Bad im Kanal. Deshalb die Empfehlung: die Kaiser-­Wilhelmstraße über den Kanal nutzen und danach sofort rechts hinein in das Frankentaler Ufer, das links am Wasser entlang in die Gernsheimer Straße mündet. Es geht weiter rechts hinein in den Edenkobener Weg, der führt entspannt unter der Zugbrücke hindurch und direkt auf den hübschen Edenkobener Steg zu, mit dem man wieder zur rechten Uferseite gelangt.

Links ist wieder der schön angelegte Wanderweg, der über die Siemensstraße hinweg, an der Hannemannbrücke vorbei zur Straße Am Eichgarten führt. Die nun lädt nicht nur zu einem Abstecher in den nahegelegenen Stadtpark ­Steglitz ein – wir haben mittlerweile den Bezirk gewechselt –, sondern führt in einer leichten Rechtskurve kurz vom Wasser weg. Doch keine Sorge, links die Weverpromenade führt uns zurück zum Ufer. Nach Überqueren der Birkbuschstraße beginnt der Bäkepark, recht folgt der kleine Bäketeich, von dem aus das Flüsschen Bäke weiter nach Norden führt. Ein Schild weist darauf hin, dass der Teich bis August 2021 entschlammt werden soll. Paul-Schwarz-Promenade heißt der Spazierweg hier, benannt nach dem Steglitzer Politiker.

Ein Helikopter, der Leben retten kann

Während sich auf der anderen Seite des Teltowkanals der Steglitzer Hafen zeigt, beginnt rechterhand das Gelände des Universitätsklinikums Benjamin Franklin mit dessen Hubschrauber­landeplatz – gelb leuchtet der Helikopter, der Leben retten kann. Und damit der Sehenswürdigkeiten nicht genug: Es folgt rechts der Schlosspark Lichterfelde mit seinem Gutshaus, links daneben das Institut für ­Hygiene und Umweltmedizin, ein Bau im Stil des in Berlin seltenen Brutalismus. Auf der anderen Seite des Kanals liegt die Sportanlage Stadion Lichterfelde. Der FC ­Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof e. V. stellt Deutschlands größte aktive Fußballabteilung und war 2019 Berliner Pokalsieger.

Wer nun nach rechts blickt, entdeckt hinter einigen Bäumen den skurrilen „Mäuse­bunker“, dem der Abriss droht. Unser herrlicher Weg führt über die Bäkestraße hinweg weiter zur Königsberger Straße und der Emil-Schulz-Brücke. Rechts bietet eine Filiale der Kette ­„Wiener Feinbäckerei“ Kaffee oder etwa Süßes zum Mitnehmen. Obwohl es hier noch lange sehr schön geradeaus weiterginge, verlassen wir nun den Kanal. Über die Königsberger Straße und dann links den Jungfernstieg erreicht man den S-Bahnhof Lichterfelde Ost.

Ausflug Info