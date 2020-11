Südkreuz/Schöneberger Linse:

Innenhofansicht des Hines-Projekts in der Gotenstraße in der sogenannten „Schöneberger Linse“.

Foto: Hines Immobilien GmbH

1. Anschrift: Gotenstraße 52–53/Tempelhofer Weg 39–47, 10829 Berlin

Wie viele Wohneinheiten: 667 Mietwohnungen. Davon sind 338 frei finanzierte Mietwohnungen, 213 Mikroappartements und 116 WBS-geförderte Wohnungen.

Bauzeit: Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant.

Bauträger: Hines Immobilien GmbH

Wo mieten/kaufen: www.hines.com

Wo finde ich weitere Informationen: www.südkreuz.com

Preise: 15–18 Euro Nettokalt pro Quadratmeter, WBS-berechtigt deutlich niedriger

Entstehen auch Kita/Schule/ÖPNV-Anbindung: Kita des freien Träger „Stepke“ mit 78 Plätzen entsteht neu

Infrastruktur: Teske-Schule; S- und Fernbahnhof Südkreuz in 5 Gehminuten zu erreichen, Anschluss an Bus und Bahn

2. Anschrift: „Schöneberger Höfe“, und Tempelhofer Weg 13–24, 10829 Berlin

Bonava baut zwischen Sachsendamm und Tempelhofer Weg Eigentumswohnungen. Bis 2021 sollen die „Schöneberger Höfe" fertig sein.

Foto: Bonava

Wie viele Wohneinheiten: 162 Eigentumswohnungen.

Bauzeit: im Bau, Einzug der ersten Anwohner Juni 2021 geplant.

Bauträger: Bonava Deutschland GmbH

Wo mieten/kaufen: www.bonava.

Preise: noch unbekannt.

Entstehen auch Kita/Schule/ÖPNV-Anbindung: Keine.

Infrastruktur: Kita „Stepke“ in der Nähe, Teske-Schule Schöneberg ebenfalls in der Nähe. Anbindung an S- und Fernbahnhof Südkreuz, S-Bahnhof Schöneberg, Bus

3. Anschrift: Sachsendamm 63–64 und Tempelhofer Weg 29A–J,10829 Berlin

Wie viele Wohneinheiten: 211 Mietwohnungen. Davon 106 preisgebundene Wohnungen für 6,50 Euro pro Quadratmeter. Der Rest sind freifinanzierte Wohnungen für unter 10 Euro pro Quadratmeter

Bauzeit: Baubeginn Mitte September 2020

Bauträger: Gewobag

Wo mieten/kaufen: www.gewobag.de

Entstehen auch Kita/Schule/ÖPNV-Anbindung: Keine.

Infrastruktur: Kita „Stepke“ in der Nähe, Teske-Schule ebenfalls in der Nähe; S- und Fernbahnhof Südkreuz (S2, 1, 25, 26, 41, 42, 45, 46 u. a.) und Bus

4. „Am Mühlenberg“:

120 Wohnungen errichtet die städtische Gewobag an der Meraner Straße in Schöneberg. Die Arbeiten sollen im Herbst 2021 beginnen.

Foto: brh Generalplaner

Anschrift: Meraner Straße, 10825 Berlin

Wie viele Wohneinheiten: 120 Mietwohnungen. Davon 50 Prozent WBS-geförderte Wohnungen zu einem Mietpreis von 6,50 Euro pro Quadratmeter.

Bauzeit: Baustart Herbst 2021

Bauträger: Gewobag

Wo mieten/kaufen: www.gewobag.de

Infrastruktur: Es entstehen zwei neue Kitas.

In der Nähe: Sternberg-Grundschule, Nelson Mandela Schule, Gustav-Langenscheidt-Schule und viele mehr; Integrationskita Freiherr-vom-Stein-Straße; Nachbarschaftsheim „Am Park“, Freiherr-vom-Stein-Straße; Piccolino Kita Babelsberger Straße; Anbindung an U-Bahnhof Rathaus Schöneberg (U4), Bus.

5. „Friedenauer Höhe“:

Urban und grün – so soll Wohnen auf der „Friedenauer Höhe“ aussehen.

Foto: OFB Projektentwicklung GmbH

Anschrift: zwischen Handjery- und Hauptstraße, 10825 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: Voraussichtlich 1500 Wohnungen mit Anteil WBS-pflichtiger Mietwohnungen.

Bauzeit: zum Teil im Bau, zum Teil Baubeginn unklar.

Bauträger: Ten Brinke Grundbesitz GmbH baut 238 Wohnungen, die WBS-pflichtigen Wohnungen (137 barrierefrei) werden anschließend von der Howoge übernommen; OFB Projektentwicklung plant weitere 1150 Wohnungen: Derzeit läuft noch immer die Suche nach Investoren. Deshalb sind keine Aussagen über Fertigstellung und Mietpreise möglich.

Wo mieten/kaufen: www.howoge.de

Preise: noch unbekannt.

Infrastruktur: Kita mit bis 120 Plätzen entsteht.

In der Nähe: Schulen: Friedrich-Bergius-Schule, Sternberg-Grundschule, Rückert Gymnasium, Waldenburg Oberschule, Kinderladen Sieglinde, Kita Berliner Spatzen und viele mehr; Anbindung an S- und U-Bahnhof Innsbrucker Platz, S- und U-Bahnhof Bundesplatz, Bus.

6. „Wohnpark Mariendorf“:

Anfang September feierte die Gewobag die Grundsteinlegung für ihre 137 Wohnungen in Mariendorf. Mit dabei Baustadtrat Jörn Oltmann (v. l., Grüne), Snezana Michaelis, Gewobag Vorstand, und Senator Sebastian Scheel statt.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Anschrift: Ringstraße 74, 12105 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: 137 Mietwohnungen, davon 44 altersgerecht. Darüber hinaus wurden im Wohnpark bis 2019 mehr als 700 Bestandswohnungen asbestsaniert und 73 weitere durch Aufstockung ergänzt.

Bauzeit: Baubeginn der Neubauten September 2020

Bauträger: Gewobag

Preise: 50 Prozent der Mietwohnungen sind als Sozialwohnungen für 6,50 Euro pro Quadratmeter anzumieten. Der Rest für unter zehn Euro pro Quadratmeter.

Wo mieten/kaufen: www.gewobag.de; vermietung@gewobag.de

Entstehen auch Kita/Schule/ÖPNV-Anbindung: Tagespflege entsteht

Infrastruktur: Kinderladen „Villa Kunterbunt“ in der Ringstraße, Kindergarten „Das Spatzennest“, Kita „Junikäfer“ und weitere, Johanna-Eck-Schule; Anbindung an S-Bahnhof Attilastraße (S2), Bus; U-Bahnhof Westphalweg (U6)

7. Neue Mitte Tempelhof:

Nicht nur neues Wohnen soll in der „Neuen Mitte“ Tempelhofs entstehen. Neben dem Rathaus Tempelhof ist ein Kulturhaus geplant.

Foto: Teleinternetcafe & Treibhaus Landschaftsarchitektur

Anschrift: Götzstraße, 12099 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: 540 Mietwohnungen.

Bauzeit: Baubeginn voraussichtlich 2027

Bauträger: Plan ist, dass den Bau eine städtische Wohnungsbaugesellschaft übernimmt.

Preise: geplant sind Mietwohnungen mit einem Anteil an Sozialwohnungen

Entstehen auch Kita/Schule/ÖPNV-Anbindung: Im Rahmen des Gesamtprojekts werden zwei neue Kitas gebaut, eine neue Bibliothek sowie ein neues Stadtbad errichtet.

Infrastruktur: Eckert Schulen Berlin, Paul-Simmel-Grundschule; Evangelische Kita Götzstraße, Evangelische Kindertagesstätte, Kita Arielle 3, Kita Maulwurf und weitere; Anbindung an U-Bahnhof Alt-Tempelhof (U6), Bus

8. Marienhöfe:

An Attila- und Röblingstraße in Tempelhof entsteht ein völlig neues Quartiert für Gewerbe und Wohnen.

Foto: CollignonArchitektur

Anschrift: Attila- und Röblingstraße, 12105 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: mehr als 700 Mietwohnungen

Bauzeit: in Planung – öffentliche Auslegung erfolgte im August 2020.

Bauträger: RS GmbH und Co. Immobilien II KG

Preise: 30 Prozent sollen geförderter Wohnraum werden.

In der Nähe: Kita „Junikäfer“, Hauptstadtkäfer gGmbH, Kitas Süd-West Seelbuschring und weitere; Johanna-Eck-Schule; Anbindung an S-Bahnhof Attilastraße (S2), Bus

9. Lichtenrader Revier

Rund um die Alte Mälzerei in Lichtenrade soll ein neues Quartiert mit Wohnungen, Kulturstandort, Marktplatz und Läden entstehen.

Foto: Baumschlager Eberle Architekten

Anschrift: Bahnhof-/Steinstraße, 12307 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: 176 Wohneinheiten, Singlewohnungen und größere Clusterwohnungen zum Beispiel für Seniorenwohngemeinschaften, Gewerbe- und Dienstleistungsflächen und Kulturstandort.

Bauzeit: Festsetzung des Bebauungsplans noch für dieses Jahr geplant

Bauherr: Projektgesellschaft Lichtenrader Revier Grundstücksverwaltungs KG (UTB Projektmanagement GmbH)

Wo mieten/kaufen: noch unbekannt

Preise: 30 Prozent der Wohnungen sind Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen. Keine Kenntnis über Mietpreise.

Infrastruktur: Kita mit mindestens 21 Plätzen, ein Rewe Supermarkt, ein kleiner Biomarkt, ein Schwimmbad mit Saune und Sportstudio, Marktplatz, Mobility Hub entstehen. 33 Grundschulplätze (Erweiterung der Grundschule Käthe-Kollwitz) werden vom Vorhabenträger finanziert. Außerdem wird der Bauträger an den Kosten für die Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes an der Nuthestraße beteiligt.

In der Nähe: Ulrich-von-Hutten-Gymnasium, Käthe-Kollwitz-Grundschule, EKT Mini-Kids Salvator, Hort Schanúù und weitere; S-Bahnhof Lichtenrade (S2), Bus

10. Bornhagenweg 43

Anschrift: Bornhagenweg 43, 12309 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: 120 bis 150 Wohneinheiten. Zwei Mehrfamilienhäuser mit je einer Gewerbeeinheit.

Bauzeit: positiver Vorbescheid – Bauantrag wird im dritten Quartal 2021 erwartet.

Bauträger: Degewo

Wo mieten/kaufen: www.degewo.de

Preise: noch unbekannt

Infrastruktur: Kita und Nachbarschaftstreff entstehen

In der Nähe: Nahariya-Grundschule, Ulrich-von-Hutten-Gymnasium, Käthe-Kollwitz-Grundschule, Schatzkiste Lichtenrade, Kita hisa gGbmbH; S-Bahnhof Lichtenrade (S2), Bus

11. Hugos

Bonava plant in der Britzer Straße in Mariendorf ein neues Wohnquartier mit 285 Eigentums- und 99 Mietwohnungen.

Foto: Bonava Deutschland GmbH

Anschrift: Britzer Straße 2–20, 12109 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: 45 Reihenhäuser, 285 Eigentumswohnungen, 99 Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen, 25 frei finanzierte Mietwohnungen.

Bauzeit: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 7–77 VE wird im nächsten Schritt festgesetzt.

Bauträger: Bonava Deutschland GmbH

Wo mieten/kaufen: www.bonava.de

Preise: noch unbekannt

Infrastruktur. Die sich in der Nähe befindende Carl-Sonnenschein-Schule wird erweitert.

In der Nähe: U-Bahnhof Alt-Mariendorf (U6), Bus

12. „Schätzelberg“

Anschrift: Eisenacher Straße 61, 12109 Berlin

Wie viele Mietwohnungen: circa 18.850 Quadratmeter, gemäß Berliner Modellrechnung circa 190 Wohneinheiten. Davon 30 Prozent Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen.

Bauzeit: Noch kein Aufstellungsbeschluss

Bauträger: Campus Schätzelberg GmbH Co. KG

Wo mieten/kaufen: noch unbekannt

Preise: noch unbekannt

Infrastruktur: Kita mit circa 100 Plätzen entsteht

In der Nähe: Luise-Henriette-Gymnasium, Mascha-Kaleko-Grundschule, Kita Schlösschen, Kita Mariendorf-Ost und weitere; U-Bahnhof Westphalweg (U6), Bus

13. „Alboingärten“

In der Bessemerstraße in Tempelhof baut Vonovia 432 Wohnungen. Beim Richtfest Anfang Oktober mit dabei waren Jürgen Löffler (v. l.), Bereichsleiter kaufm. Direktion Nord/Bereich Berlin bei Züblin, Madlen Richter, Regionalleiterin Berlin-Mitte bei Vonovia, Robert Mantzke, Projektleiter Neubau bei Vonovia, Erik Teute, Bereichsleiter techn. Direktion Nord/Bereich Berlin bei Züblin, und Frank Pröger, Polier Hochbau Direktion Nord/Bereich Berlin bei Züblin.

Foto: Vonovia/Tina Merkau

Anschrift: Bessemerstraße, 12103 Berlin

Wie viele Wohnungen: 19 Häuser, 432 Wohneinheiten, davon 100 als sozial geförderte Mietwohnungen, zwei Therapeutische Wohngemeinschaften. Rund ein Drittel der Wohnungen sind barrierefrei. Mit Tiefgarage.

Bauzeit: im Bau. Fertigstellung für Ende 2021 geplant.

Bauträger: Vonovia

Wo mieten/kaufen: www.vonovia.de

Preise: noch unbekannt

Infrastruktur: Errichtung Kita mit 60 Plätzen geplant. Es werden Flächen für betreutes Wohnen bereitgehalten, das durch die AWO betrieben wird. Ablösepflichtiger Bedarf von 33 Grundschulplätzen für Ausbau Lindenhof-Grundschule wird vom Vorhabenträger finanziert, Übernahme der Kosten für die Qualifizierung des Spielplatzes Alboinplatz. S-Bahnhöfe Südkreuz und Tempelhof in der Nähe.

In der Nähe: Askanisches Gymnasium, Maria-Montessori-Schule und weitere; Kita Märchenwald, Kita Chumani und viele weitere; S-Bahnhof Priesterweg (S2, 25, 26), S- und Fernbahnhof Südkreuz, U-Bahnhof Alt-Tempelhof und U Kaiserin-Augusta-Straße (beide U6)