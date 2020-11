Rathaus Friedenau: Sanierung fast abgeschlossen

Zwei Meter misst die Turmuhr im Durchmesser. Ihre Wiederinbetriebnahme soll der Abschluss der dreijährigen Sanierung des ehemaligen Friedenauer Rathauses sein – zumindest, was die Gebäudehülle angeht. In den nächsten Wochen werden die gereinigten Ziffern und Zeiger der vier Ziffernblätter nach und nach montiert und das historische Uhrwerk durch ein elektronisches ergänzt.

Das Baugerüst konnte bereits entfernt werden, sodass die Fassade wieder zum Vorschein kommt. Die Dachflächen sind fertiggestellt, an der Fassade des Turms werden noch Restarbeiten erledigt. Um die Turmbalustrade wieder zu befestigen, kam am Donnerstag zum letzten Mal ein Kran in der Rheinstraße zum Einsatz.

Überarbeitete Ziffern und Zeiger der Friedenauer Rathausuhr.

Foto: BIM

Im Inneren des Gebäudes jedoch sind die Sanierungsarbeiten noch in vollem Gange. Planmäßig sollen die Arbeiten bis Ende Februar kommenden Jahres beendet sein. Von den Umbauarbeiten profitiert vor allem das Kinder- und Jugendtheater „Morgenstern“, das seit vielen Jahren im von 1913 bis 1916 errichteten Rathaus untergebracht ist. Der „Schlesiensaal“, in dem das Theater seine Vorstellungen gibt, erfährt dabei viele technische Neuerungen. „Neben der brandschutztechnischen Ertüchtigung wird der Schlesiensaal technisch neu ausgestattet und kann zukünftig nicht nur als Theater-, sondern auch als Versammlungssaal genutzt werden“, heißt es von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die das Rathaus für das Land Berlin betreut.

Rathaus Friedenau: Barrierefreiheit und Brandschutz modernisiert

„Im Zuge der Sanierungen wurde im Parkettsaal zudem eine bauzeitliche Malerei an der Decke freigelegt, die nun restauriert und zukünftig ein echter Blickfang für die Besucher sein wird“, heißt es von der BIM weiter. Der Parkettsaal wird von den Theatermachern als Proberaum und Garderobe genutzt. Die Barrierefreiheit wird in Zukunft durch eine äußere Rampe am Haupteingang und einen weiteren neuen Aufzug im Inneren gewährleistet sein.

Im Rathaus befindet sich neben dem Theater auch eine Unterkunft für Geflüchtete. Seit 2016 nimmt diese den Großteil des Gebäudes ein, das seit 2015 nicht mehr als Verwaltungssitz genutzt wird. Die Unterkunft war aber nicht Teil der Sanierungsarbeiten, bei denen ein höherer einstelliger Millionenbereich investiert wurde.

Im Laufe der Baumaßnahmen sei es immer mal wieder zu Verzögerungen gekommen. „Diese resultieren aus coronabedingten Engpässen bei den Firmen als auch aus der im Vorfeld nicht einsehbaren maroden Bausubstanz, die zu Mehraufwendungen in der Planung und Bauausführung geführt hat“, so die BIM.