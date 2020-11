Berlin: Kleingärtner in Tempelhof müssen ihre Parzellen räumen

Die kleine Gartenlaube fand Sigrid Carstensen von Anfang an besonders. Das schöne Dach, die überdachte Terrasse, der schattenspendende Birnenbaum am Rand. Dazu der naturbelassene Garten, den die 65-Jährige auch stets so beließ. Seit 1997 haben sie und ihr Mann Jens (67) die Laube in der Kolonie Morgengrauen in der Eisenacher Straße in Tempelhof.

Das kleine Grundstück war schnell zur Lebensmitte geworden. Nun müssen die Carstensen und 62 weitere Laubenbesitzer davon Abschied nehmen. Zum Monatsende müssen sie ihre Parzellen geräumt haben. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat die Kündigung ausgesprochen, die Gärten werden abgerissen, um eine Integrierte Sekundarschule (ISS) auf dem Grundstück zu bauen.

„Hier verschwindet gerade ein Stück Kulturgut“, sagt Sigrid Carstensen, die seit drei Jahren auch Kolonie-Vorsitzende ist. „Das, was der Berliner Senat jetzt vernichtet, ist unwiederholbar dahin.“ Im kommenden Jahr wäre die Kolonie 100 Jahre alt geworden.

63 Grabkreuze am Totensonntag

Statt das Jubiläum zu feiern, müssen die Laubenbesitzer alles zusammenpacken, was nicht durch Bagger zermalmt werden soll. Eine Anfrage der Berliner Morgenpost, wann die Anlage tatsächlich geräumt werden soll und welche konkreten Pläne der Bezirk für die Fläche hat, ließ das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bisher unbeantwortet.

Bevor alles vorbei ist, soll es einen letzten Akt des Protests geben. Am 22. November, am Totensonntag, wollen die Kleingärtner ihre Lauben symbolisch zu Grabe tragen. 63 weiße Grabkreuze, eins für jede Parzelle, sollen dann am Eingang der Kolonie auf den schmerzlichen Verlust aufmerksam machen. Von den insgesamt 80 Parzellen dürfen nur 17 bleiben. Der Frust bei den Laubenpiepern sei groß, sagt Sigrid Carstensen.

Sigrid Carstensen: „Kein Garten in Berlin ist zu 100 Prozent sicher“

Das Tor zur eigenen kleinen Oase. Gerade bei Familien sind Kleingärten in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Sie erinnert sich noch genau an den Moment, als sie ihre Parzelle das erste Malbesuchte. „Hier kann man was machen“, habe sie damals gedacht. Wiese statt Rasen, Kräuter und Stauden – hier wollte sie ihren Traum vom eigenen Garten beginnen. „Freiheit und Entspannung“, sei es, was der Garten immer für Sigrid Carstensen bedeutete.

Für eine Kaufsumme von damals 16.000 DM konnte es losgehen. Seitdem haben sie und ihr Mann viel Geld, Zeit und Kraft in Pflanzen und Instandhaltung der Laube gesteckt. Aber auch großen Nutzen daraus gezogen: „Letztes Jahr haben wir 86 Kilo Pflaumen geerntet“, erzählt Jens Carstensen. Viele ihrer Gartenutensilien und Pflanzen habe sie bereits verschenkt. In den Beeten klaffen Löcher.

Als Kleingärtner in Berlin wisse man zwar, dass die Flächen grundsätzlich fast jederzeit für die Schaffung von sozialer Infrastruktur genutzt werden können. Und doch sei die Entscheidung überraschend gekommen. „Ich habe davon als erstes aus den Medien erfahren“, sagt Sigrid Carstensen. Etwas, das sie sehr kritisiere.

Für die jahrelange Pflege und Instandhaltung der Lauben werden die Kleingärtner durch den Senat entschädigt. Einigen wurden eine Ersatz-Parzelle angeboten. Gerade jungen Familien, die in den letzten Jahren verstärkt unter die Kleingärtner gegangen sind, würden sich damit abfinden. Für die Carstensens ist das allerdings keine Option. „Mit 65 will ich nicht mehr von vorn anfangen“, sagt Sigrid Carstensen. Zumal kein Kleingarten in Berlin zu 100 Prozent gesichert sei.

Allein in Tempelhof-Schöneberg verschwinden mindestens sieben Kolonien

Der Berliner Senat will zwar die allermeisten der etwa 71.000 Parzellen im Stadtgebiet erhalten. Vor allem im Bezirk Tempelhof-Schöneberg aber sollen etliche Kolonien für soziale Projekte wie Schul- oder Kitabau genutzt werden, berlinweit sind es 16 Kolonien, also mehr als 350 Parzellen. Laut Kleingartenentwicklungsplan 2030 wurde auch für die Kolonien Germania, Feldschlösschen, Borussia, Kaisergarten, Wild West in Teilen sowie Eschenallee bereits entschieden, dass diese für Schulen oder Kitas weichen müssen. Hinzukommt die Kolonie Friede und Arbeit, die für den Wohnungsbau an der „Neuen Mitte Tempelhof“ aufgelöst wird. In keinem anderen Berliner Bezirk sind derart viele Kolonien betroffen.

Lesen Sie auch: Berliner Kleingärtner sollen Parzellen teilen

Grund ist laut Bezirk der große Bedarf an Schulplätzen, der so durch Neubauprojekte gedeckt werden soll. Allein in Tempelhof-Schöneberg war zuletzt die Rede von 2800 fehlenden Plätzen. Der Senat geht aber davon, dass der Bedarf an Schulplätzen, besonders bei den weiterführenden Schulen, in den kommenden Jahren in ganz Berlin weiter steigen wird.

Es sei „zwingend“, neue Flächen auszumachen und für den Schulbau zu sichern. Welche das sind, können die Bezirke aber weitgehend in Eigenregie entscheiden. Die meist viele Jahre alten Bebauungspläne der Kleingartenkolonien, auf die sich die Politiker berufen, sehen vor, die Grundstücke bei Bedarf für die soziale Infrastruktur zu nutzen.

Kolonie Eschenallee soll ebenfalls für Grundschule weichen

Dass für den Schul- oder Kitabau die Kleingärten geopfert werden, halten viele Betroffene dem Bezirk allerdings vor. Man suche nach alternativen Standorten, um die Parzellen zu schonen, hatte Tempelhof-Schönebergs Baustadtrat Jörn Oltmann (SPD) stets betont. Allerdings gebe es kaum Flächen in Landeseigentum.

Nachgewiesen worden sei dies aber nie, sagt Dirk Tonn von der Bürgerinitiative Marienhöhe in Tempelhof, ein Zusammenschluss aus Anwohnern, Kleingärtnern und Sympathisanten. Auch die Anlage Eschenallee soll nach Ende der Schutzfrist 2020 für den Neubau einer Grundschule aufgelöst werden. Gekündigt worden sei ihnen aber bislang noch nicht, sagt Tonn, der selbst Anwohner an der Marienhöhe ist.

„Die Kündigung kann aber jederzeit bis Ende Februar 2021 kommen. Dann müssen die Kleingärtner bis Ende nächsten Jahres runter“, sagt Tonn. Die Initiative will nicht nur die 68 Parzellen schützen, sondern auch die gesamte Marienhöhe, eine 73 Meter hohe künstliche Erhebung.

Denn Studien zeigten, so Tonn, wie wichtig Grünanlagen wie Kleingärten für den Kühlungseffekt in der gesamten Stadt sind. Er und andere Unterstützer wollen verhindern, dass die Bezirkspolitik mit der Auflösung der Kleingärten den einfachsten Weg wählt, statt nach Alternativflächen zu suchen, sagt er. Und die gebe es durchaus. Die Initiative schlägt unter anderem das Tempelhofer Feld oder den Marienpark für neue Schulstandorte vor.