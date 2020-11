Baustart für 211 Wohnungen am Südkreuz

Blick in die Zukunft: So sollen die Häuser am Sachsendamm und Tempelhofer Weg in der „Schöneberger Linse“ mal aussehen.

Wegen des erneuten Lockdowns hatte die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag die Feier zur Grundsteinlegung am Montag zwar abgesagt. Der Startschuss für den Bau von 211 neuen Wohnungen in der „Schöneberger Linse“ nahe dem S- und Fernbahnhof Südkreuz ist trotzdem gefallen. Bis Ende 2022 soll an den Wohnungen sowie einer Kita und etwa 5000 Quadratmetern für Gewerbe gearbeitet werden.

Dieses Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft befindet sich in einer der sich am stärksten verändernden Regionen Tempelhof-Schönebergs. Immer mehr Bauprojekte werden dort realisiert. Am Ende werden Wohnen und Arbeiten in einem Quartier vereint sein. Neben den kommunale Unternehmen realisieren auch private Firmen große Bauprojekte. „Es freut uns sehr, dass wir künftig über 200 Berliner Haushalten in zentraler Lage der ‚Schöneberger Linse‘ ein vielfältiges neues Zuhause geben können“, sagt Snezana Michaelis, Mitglied im Vorstand der Gewobag, zum Beginn der Bauarbeiten. Ein Teil der Gewobag-Wohnungen entsteht am Sachsendamm 63-64, ein anderer im Tempelhofer Weg 29A-J.

Mieten soll durchschnittlich bei unter zehn Euro liegen

Ziel ist ein architektonisch anspruchsvoller und energieeffizienter Bau. 90 Prozent der Appartements werden barrierefrei sein. 106 Wohnungen werden außerdem als geförderter Wohnungsbau zu einem günstigen Mietpreis von 6,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden können. Die andere Hälfte zu durchschnittlich unter zehn Euro. Die Kita entsteht im Erdgeschoss, genauso wie die Gewerbeflächen. Fahrzeuge können auf einem der 92 Tiefgaragenstellplätze geparkt werden.

Jörn Oltmann (Grüne), Baustadtrat in Tempelhof-Schöneberg, überzeugen an dem Projekt vor allem die günstigen Mietpreise, wodurch dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen ein Stück weit Rechnung getragen werde. „Die Gewobag engagiert sich mit diesem und anderen Projekten hier im Bezirk dafür, dass Tempelhof-Schönberg wächst und für alle Berlinerinnen und Berliner ein lebenswertes und bezahlbares Zuhause sein kann,“ so Oltmann.

Die Gewobag baut auch in anderen Teilen Tempelhof-Schönebergs, der als Kernbezirk des städtischen Wohnungsunternehmens gilt. Im Wohnpark Mariendorf wurde erst Anfang September der Grundstein für 137 neue Wohnungen gelegt werden. Und 2021 sollen 120 Wohnungen durch Nachverdichtung in Schöneberg „Am Mühlenberg“ gebaut werden.

