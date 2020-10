Alter Park und Lehnepark bekommen Frischekur

Berlin. Übersichtlich, gepflegt und mit bequemen Wegen: Das will der Bezirk Tempelhof-Schöneberg für seine beiden Tempelhofer Parks, Alter Park und Lehnepark. Bei der Umgestaltung sollen geschichtliche Entwicklung und ökologische Anforderungen gleichermaßen berücksichtigt werden, wenn die beiden Grünanlagen ab dem kommenden Jahr eine Schönheitskur erfahren. Ähnlich wie für Bosepark und Franckepark, die in den Jahren zuvor saniert wurden, stehen aus dem Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE) Gelder bereit. Im Januar oder Februar soll es mit Rückschnittarbeiten losgehen. Besucher müssen dann mit Einschränkungen rechnen. Insgesamt 320.000 Euro stehen für die Pflege der beiden Grünanlagen bereit.

Die Umgestaltung von Bose- und Franckepark in den Jahren 2019 und 2020 hatte sich als sensibles Thema erwiesen. Etliche Bürger bedauerten die Fällungen, die aufgrund abgestorbener und verrottender Bäume nötig gewesen sind. Kritik gab es auch wegen des Wildtiergeheges, das aufgelöst wurde. Baumfällungen soll es im Rahmen dieser Maßnahme nicht geben, sagte Christiane Heiß (Grüne), Bezirksstadträtin für die Abteilungen Straßen und Grünflächen, beim einem Rundgang mit Bürgern in dieser Woche, bei dem die Pläne vorgestellt wurden. Vor allem aber die vielen Eiben, die sich unkontrolliert ausbreiten und aussäen konnten, sollen zurückgeschnitten werden.

Alter Park zählt zu den Gartendenkmälern des Bezirks

Da der Alte Park unter Denkmalschutz stehe sei der

Gut 25 Bürger waren zur Vorstellung der Pläne durch das Grünflächenamt Tempelhof-Schöneberg sowie das Landschaftsarchitekturbüro in den Alten Park gekommen.

Foto: Julia Lehmann

Rückschnitt auch aus denkmalpflegerischer Sicht sinnvoll, sagte Anke Werner. Im Auftrag des Bezirks hat sich die Landschaftsarchitektin mit der Entwicklung des Parks befasst. So konnte sie herausfinden, dass gerade die Eiben viele andere Pflanzenarten verdrängen. „Wo eine Eibe steht, wächst meist nichts anderes“, sagte Werner. Weshalb es auch aus ökologischer Sicht Sinn habe, ihre Verbreitung einzudämmen. Und Christiane Heiß ergänzt: „Die Umgestaltung hat also Vorteile für Flora und Fauna.“ All diese Erkenntnisse sind gemeinsam mit ökologischen Handlungsanweisungen in einem sogenannten Parkpflegewerk zusammengefasst worden, an dem sich der Bezirk nun orientiere, so Heiß.

Das Team des beauftragten Landschaftsarchitekturbüros SWUP war dafür zuständig, vorab Schwerpunkte zu setzen und so festzulegen, wo Beete, Wiesenflächen und Teiche umgestaltet werden sollen. Im Lehnepark wurden drei Bereiche ausgewählt. An der Wiese nördlich vom Wilhelmsteich sollen mehr Sichtachsen den Blick auf den Teich ermöglichen und Sitzbänke ersetzt werden. Auch der Teich selbst soll mehr Pflege erfahren. Die Ufer werden mit passender Vegetation bepflanzt. Die Wasserqualität soll erhöht werden. Sträucher und Gebüsche im Umfeld des Spielplatzes werden zurückgeschnitten, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen und Besuchern beim Durchqueren ein sicheres Gefühl geben.

Rosengarten im Alten Park bekommt neue Sorten

Im Alten Park gibt es ein bisschen mehr zu tun. Ein Höhepunkt des Parks ist der treppenartig angelegte Rosengarten. Neue Rosensorten sollen die bereits vorhandenen ergänzen. Die am Rand stark ausgetriebenen Eiben sollen zurückgeschnitten werden, damit mehr Licht auf die Rosen fällt. Die Flächen und Ein- bzw. Ausgänge zum Tempelhofer Damm hin werden durch Rückschnitte aufgefrischt. So will man einen besseren Überblick erreichen. Gleiches gilt für den Bereich am nördlichen Eingang zum Tempelhofer Damm. Im Bereich der Parkstraße ist geplant, die Drahtgitterkörbe neu zu bepflanzen und das Ufer am dortigen Teich neu zu gestalten.