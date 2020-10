30 Jahre „Hafen“: Zum Geburtstag in den Lockdown

Berlin. Es müssen verrückte Zeiten gewesen sein. Damals, kurz nach der Wende fand die Bar „Hafen“ als eine der ersten mit queerem Publikum ihr Domizil im Schöneberger Regenbogenkiez – der war damals gerade erst in der Entstehung. Nur „Tom’s“, eine Schwulenbar mit Darkroom gleichen nebenan, gibt es ein bisschen länger.

Plötzlich wurde es lebendig in der Motzstraße und rund um den Nollendorfplatz. Die schwul-lesbische Szene drängte mehr auf die Straßen, zeigte viel offener, was lange eher im Versteckten stattfand. Der „Hafen“ war die erste Tanzbar im Kiez, bei der man nicht erst klingeln und auf Einlass in einen Laden mit verdunkelten Fenstern hoffen musste. Man wollte offen für alle sein und gleichzeitig Schutzraum bieten. Heute gilt die kleine, verwinkelte Bar als Institution, eine Institution, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.

„Die Stadt war geschockt“, sagt Ulrich Simontowitz, der den „Hafen“ damals mitgegründet hatte. „Auf einmal waren da Tunten und laute Menschen in den Straßen, und das zum Teil bis zwei, drei Uhr nachts.“ Der „Hafen“ stieß die Tür zu dieser Welt selbstbewusst auf. Und viele andere Bars, Clubs und Tanzbars mit schwulem und lesbischem Publikum folgten. Genau am 16. November 1990 wurde der „Hafen“ eröffnet. Natürlich mit einer riesigen Party.

Auf Elefanten durch die Motzstraße

Berühmt ist die Tanzbar neben seinen Schlagerpartys auch für den Koninginnedag,

Zur Andy-Warhol-Nacht 2001 ging es mit echten Elefanten durch die Motzstraße.

Foto: Bar "Hafen"

den der „Hafen“ nach Berlin holte. Der niederländische Nationalfeiertag zu Ehren der Königin. Simontowitz erinnert sich an die verrücktesten Aktionen. Zur Andy Warhol Nacht im Jahr 2001, die anlässlich der Andy Warhol Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie stattfand, ritten Truman Capote, Jackie O und Andy Warhol auf drei afrikanischen Elefanten durch die Motzstraße – organisiert hatte das die „Hafen“-Crew. Von Beginn an wirkte der „Hafen“ außerdem beim lesbisch-schwulen Stadtfest in der Motzstraße mit. An den Wochenenden, wenn nicht gerade das Coronavirus kursiert, werden die wildesten und schrillsten Partys gefeiert. Auf den 66 Quadratmetern lässt sich aber auch bei einem Cocktail oder einem Bier ein nettes Gespräch führen. Man versteht sich selbst als „Wohnzimmer, family, Freundeskreis“.

Immer wieder erfindet das Team den „Hafen“ neu. Zuletzt weil Corona es forderte. Nach dem ersten Lockdown wurde die Champagner-Stunde eingeführt, um bereits am Abend (statt nachts) Menschen ins Lokal zu ziehen. Es gibt vergünstigt Champagner, im Anschluss Gin Tonic. Im Außenbereich schützt nun bald eine Markise vor dem Wetter und bietet dem „Hafen“ die Möglichkeit, mehr Gäste aufzunehmen.

Im vergangenen Jahr drohte dem „Hafen“ das Aus

Der „Hafen“ gründete vor einigen Monaten zusammen mit anderen Bars im Kiez die Initiative „Bars of Berlin“. Inzwischen ist aus der Initiative ein Verein geworden. Gemeinsam will man ein Gespräch mit dem Berliner Senat in Gang setzen, erklären, was die Branche im Moment tatsächlich braucht und leisten kann. „Seither hat es genau ein Gespräch mit Frau Pop gegeben. Das war‘s“, erzählt Simontowitz. Sein Eindruck ist, die Berliner Politik schämt sich mehr für die Szene, als ihr helfen zu wollen. „Uns geht es darum, dieses einzigartige, freiheitliche und demokratische Nachtleben zu erhalten.“ In den kommenden Tagen wolle man dies in einem Brandbrief an die Bezirksbürgermeister, den Regierenden Bürgermeister Michael Müller sowie die Bundesregierung festhalten.

Schwierige Zeiten sind der Bar bekannt. Im vergangenen Jahr stand dem „Hafen“ das Wasser schon einmal bis zum Hals. Eigentlich gleich zweimal. Der Pachtvertrag war zu Jahresbeginn nur mit Mühe um ein weiteres Jahr verlängert worden. Im Januar wurde aus diesem Grund eine große Soli-Party geschmissen, zu der um die 1000 Gäste gekommen waren. Zum Jahresende hin bedeutete die nur kurze Verlängerung erneut Bangen um den Erhalt des „Hafen“. Dann bekam die Crew die erlösende Nachricht: Der Vertrag wird um weitere zehn Jahre verlängert. Bedingung war allerdings, dass der langjährige Mitarbeiter Sebastian Pagel die Leitung übernimmt, was dieser auch tat. Ulrich Simontowitz, bis dato Betreiber gewesen, machte diesen Schritt zur Seite ohne zu zögern und verkündete: Das spiele für den „Hafen“ keine Rolle. Man könne weitermachen und das sei, was zähle.

Corona: „Wir halten uns strikt an die Regeln.“

All die wilden und manchmal schwierigen vergangenen 30 Jahre sollte im

Der allererste „Hafen“-Geburtstag (1991). Vorn links mit dabei: Ulrich Simontowitz.

Foto: Bar "Hafen"

Rahmen der Möglichkeiten, so gut es in diesen Zeiten eben geht, gefeiert werden. „30 Jahre, 30 Nächte, 30 Gäste“ hat das „Hafen“-Team die Veranstaltungsreihe genannt, deren Konzept keiner weiteren Erklärungen bedarf. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung allerdings die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erneut verschärft. Bars, Clubs, die gesamte Gastronomie dürfen bis Novemberende nicht mehr öffnen. Für die durch den ersten Lockdown schon schlimm angeschlagene Branche geht der Kampf ums Überleben also weiter.

Der „Hafen“ war bestens vorbereitet. „Wir haben alle, aber auch wirklich alle Vorgaben umgesetzt, die es gibt“, sagt Simontowitz. Die Bühne wurde in Plexiglas gehüllt, der Abstand zum Publikum auf vier Meter vergrößert. Man habe Luftfilter angeschafft und lüfte die Räume zusätzlich in regelmäßigen Abständen. „Wir halten uns strikt an die Regeln“, so Simontowitz. Und ihr Konzept gibt ihnen recht: Bislang hat es weder unter den Gästen noch unter den Mitarbeitern einen Corona-Fall gegeben.

Bar „Hafen“: 30 Nächte im Januar

Um mit mehr Menschen feiern zu können, ohne sie an einem einzigen Abend in einem Raum zusammenzubringen, entstand die Idee, die Feierlichkeiten auf 30 Nächte zu verteilen. Für den „Hafen“ zunächst nichts Ungewöhnliches. „Bis Corona kam, war der Hafen fast 30 Jahre lang nie geschlossen“, erzählt Simontowitz. Seit 1990 hat der Laden sieben Tage in der Woche geöffnet. An jedem Abend sollte nun ein anderer „Lieblingskünstler“ gastieren. Eingeplant waren unter anderem Irmgard Knef, Tim Fischer und Ades Zabel. Und nun? „Werden wir uns auch diesmal etwas anderes einfallen lassen“, sagt Simontowitz. Die „30 Nächte“ sollen im Januar nachgeholt werden. Die meisten gebuchten Künstler hätten dafür Verständnis gezeigt, so Simontowitz. Am Sonntag wolle man zunächst in den Lockdown feiern. „Um 20 Uhr stoßen wir an, bevor wir in den Lockdown gehen.“

Mehr Infos auf der Homepage des "Hafen"