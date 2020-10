Wenckebach-Klinik: Vivantes bleibt bei Umzugsplänen

Das Wenckebach-Krankenhaus in Tempelhof.

Der kommunale Krankenhauskonzern will einen seiner Tempelhofer Standorte, das Wenckebach-Klinikum, schließen.

Berlin. Vivantes hält an seinen Plänen fest. Der kommunale Krankenhauskonzern will einen seiner Tempelhofer Standorte, das Wenckebach-Klinikum, schließen. Johannes Danckert, Vivantes-Geschäftsführer im Bereich Klinikmanagement, stand den Bezirksverordneten aus Tempelhof-Schöneberg am Montagabend im Gesundheitsausschuss Rede und Antwort. Man habe verschiedene Varianten geprüft. Auch den Neubau des Wenckebachs. Allein der Umzug ins Auguste-Viktoria-Klinikum (AVK), das gerade neu gebaut wird, sei wirtschaftlich darstellbar.