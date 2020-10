Lehmanns Bauernhof: Weihnachtsmarkt abgesagt

Dieses Jahr gibt es keinen Adventsmarkt auf dem Hof in Marienfelde. Der Schutz der Besucher und Händler gehe vor, so der Veranstalter.

Berlin. Kein Lichtermeer, kein Glühweinschlürfen beim Marktbummel: Aufgrund der Pandemie-Situation wurde der Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof in Marienfelde abgesagt. Geplant war, den 26. Markt wie jedes Jahr auf dem Hofgelände an der Dorfaue in Marienfelde stattfinden zu lassen. Mitorganisator Karsten Lehmann sagt, ihm sei die Entscheidung schwer gefallen. „Obwohl wir uns im Vorfeld viele Gedanken um ein Hygienekonzept gemacht haben, zwingen uns die aktuell steigenden Infektionszahlen zu diesem Schritt“, so Karsten Lehmann. Der Schutz der Besucher und Händler stehe an erster Stelle.