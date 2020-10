Gesundheitsamt kommt an seinen Grenzen

2498 Corona-Fälle hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg laut Robert-Koch-Institut mit Stand Donnerstagmorgen. Das sind schon 100 mehr als am Mittwoch. Die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten ist mühselig und bringt die Mitarbeiter des Gesundheitsamts an ihre Grenzen. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, müsse über einen Strategiewechsel nachgedacht werden, sagt Bezirksgesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD).

Bereits jetzt vergingen oft bis zu drei Tage, bis Kontaktpersonen informiert werden können. Sollte dieser Zeitraum länger werden und man Gefahr laufen, der Kontaktnachverfolgung nicht mehr Herr zu werden, müsse man über einen Strategiewechsel nachdenken, so Schworck. „Wir müssen dann darüber reden, ob Prioritäten bei den Kontaktpersonen gesetzt werden müssen.“ Ältere oder anderen Menschen, die zur Risikogruppe zählen, könnten dann beispielsweise als erste kontaktiert werden, nennt der Stadtrat ein Beispiel. „Vielleicht kommen wir ja auch zu dem Ergebnis, dass alle weiter gleich behandelt werden sollen. Aber darüber muss man wenigstens mal diskutieren.“

Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen abgezogen

Damit Kontaktpersonen schneller informiert werden, möchte der Stadtrat zudem eine Allgemeinverfügung erlassen. Damit wäre auch anderen Einrichtungen, wie Schulen zum Beispiel, gestattet, Betroffene zu informieren, wenn sie Kontakt zu einem Erkrankten oder einer Erkrankten hatten. Derzeit ist im Bezirk dafür ausschließlich das Gesundheitsamt zuständig. Demnach können, wie seit gut einer Woche im Bezirk Neukölln gestattet, auch „qualifizierte Dritte“ eine Quarantäne für Menschen anordnen, die sich infiziert haben könnten. Schulen oder Arbeitgeber können die Gesundheitsämter so entlasten und Meldewege verkürzen. „Ich sehe keine andere Lösung als diesen Weg auch zu gehen, damit wir zu einer Entlastung kommen“, so Schworck.

Um die Erkrankungsfälle und Kontaktpersonen so schnell wie möglich zu bearbeiten, wird das Gesundheitsamt durch Mitarbeiter anderer Fachbereiche unterstützt. Derzeit seien es 28. „Wobei diese Zahl täglich schwankt“, sagt Oliver Schworck. Insgesamt 50 sollen es werden. Es sei sehr wahrscheinlich, dass noch welche dazukommen. Allerdings sinke die Bereitschaft bei den Bezirksamtsmitarbeitern im Gesundheitsamt auszuhelfen. Es liefen zudem Ausschreibungen, um kurzfristig neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Informiert werden nur Kontaktpersonen der Kategorie I

Die im Gesundheitsamt eingesetzten Bundeswehrsoldaten unterstützen die

Tempelhof-Schönebergs Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD).

Foto: Gudrun Mallwitz

Kontaktnachverfolgung bereits seit einigen Wochen. Er treffe auf engagierte und hilfsbereite Menschen, sagt Oliver Schworck. Schwierig sei aber, dass sie in der Regel nur für zwei Wochen aushelfen und dann getauscht wird. Für die Gesundheitsamtsmitarbeiter bedeute dies, dass immer wieder neue Unterstützer eingearbeitet werden müssten. „Ein Wechsel nach vier Wochen wäre sinnvoller“, schlägt der Stadtrat vor. Zudem schränke der begrenzte Aufgabenbereich der Soldaten und Soldatinnen die Arbeit stark ein.

Trotz der Unterstützung sei es nicht möglich, auch wirklich alle Menschen zu kontaktieren, die in Verbindung mit einem Corona-Positiven stehen. Das ist in allen Berliner Gesundheitsämtern so. Wird ein positiver Coronafall im Gesundheitsamt gemeldet, informieren die Mitarbeiter ausschließlich die Kontaktpersonen der Kategorie I. Dazu gehören Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko, also beispielsweise Personen, die über einen längeren Zeitraum (mindestens 15 Minuten) näheren Kontakt (weniger als 1,5 Meter Abstand) zu einer infizierten Person hatten. „Es reicht nicht einem Corona-Kranken im Hausflur zu begegnen“, sagt Schworck.

Hotline des Gesundheitsamts völlig überlastet

In Einzelfällen, sagt er, sei es vorgekommen, dass es mehrere Wochen gedauert hätte, bis die Mitarbeiter des Gesundheitsamts Kontaktpersonen I kontaktiert hätten. Ein Grund dafür könne sein, dass die Kontaktlisten, die die Erkrankten zusammentragen müssen, unvollständig sind. Viel schlimmer seien aber solche Situationen, in denen Betroffene ihre Erkrankung lange verheimlichen, weil sie sich beispielsweise auf einer illegalen Party angesteckt haben und das Bußgeld fürchten, so Schworck. Wegen einer Party habe sich vor ein paar Wochen erst der Großteil einer Oberstufe einer Lichtenrader Schule in Quarantäne begeben müssen.

Wer glaubt zu einer infizierten Person Kontakt gehabt zu haben, dem rate Schworck davon ab, selbst im Gesundheitsamt anzurufen, sondern sich im Zweifel in Quarantäne zu begeben und auf die Kontaktaufnahme zu warten. Bei vielen Bürgern herrsche diesbezüglich Unsicherheit. „Das Verfahren läuft erst, wenn bei uns ein positiver Fall gemeldet ist.“ Zudem sei die Hotline meist vollkommen überlastet. Da Ratsuchende am Telefon trotz besetzter Leitung ein Rufzeichen hören, entstehe der falsche Eindruck, dort reagiere niemand auf die Anrufe, erklärt Schworck. Das sei keinesfalls so.