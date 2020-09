Neue Infotafeln für historischen Kern von Marienfelde

An der alten Dorfkirche am Dorfanger Marienfeldes weihen Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und Frank Sachse vom Arbeitskreis Historisches Marienfelde eine von neun Tafeln ein.

Marienfelde ist einer der Berliner Ortsteile, deren Geschichte noch hautnah erlebbar ist. Dorfanger und Kirche beispielsweise erinnern an das einst dörfliche Marienfelde. Um die Ortshistorie auch an den weniger offensichtlichen Stellen sichtbar zu machen, hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit dem Arbeitskreis Historisches Marienfelde (AkhM) an insgesamt neun Punkten Informationstafeln aufstellen lassen. Am Freitag wurden sie durch Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) eingeweiht. Am Gutshof, Kloster „Vom Guten Hirten“ oder am Kiepertplatz zu finden, würdigen sie das 800. Gründungsjahr Marienfeldes noch lange über das Jubiläum hinaus.