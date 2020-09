In diesem Jahr findet das Wein- und Winzerfest in Lichtenrade mit Einlasskontrollen und Mund-Nase-Maske statt.

Das Lichtenrader Wein- und Winzerfest findet in diesem Jahr als Markt statt. Von Freitag bis Sonntag bieten 15 Winzer ihre Ware an.

Ausflug Winzermarkt am Wochenende in Lichtenrade

Das 33. Wein- und Winzerfest am Lichtenrader Dorfteich steht in diesem Jahr unter einem Motto: „Das Leben geht weiter“. Die Organisatoren des Vereins Family & Friends wollen trotz des Coronavirus Zuversicht verbreiten. Denn zunächst war nicht klar, ob das beliebte Fest in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann.