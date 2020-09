Wolfgang Schulz wohnt in der Felixstraße 14 in Tempelhof. Von seiner Terrasse im fünften Stock blickt er direkt auf die Kleingartenanlage, auf der für die neue Polizeidirektion entstehen soll.

Das Grün der Kleingärten und Parkanlage, weit und breit kein einziges Hochhaus: Wolfgang Schulz genießt auf seiner Dachterrasse im fünften Stock in der Felixstraße in Tempelhof einen in Berlin selten gewordenen Ausblick. Doch sein Ausblick wird sich womöglich in den nächsten Jahren verändern. Mit dem Stadtumbauprojekt „Neue Mitte Tempelhof“ soll die Polizeidirektion Abschnitt 44 in die Götzstraße 36 verlegt und dort neu gebaut werden.