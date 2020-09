Ausflugstipp Berlin: Unterwegs auf dem Südwestkorso

Berlin. Biegt man südlich vom Bundesplatz nach rechts, steht man am Beginn des Südwestkorsos. Was für ein Kontrast zur verkehrslärmigen Bundesallee! Trotz mehrspuriger Breite wirkt der Straßenzug stets beschaulich. Ein breiter Grünstreifen trennt die Fahrspuren und erinnert an den seinerzeit auf persönlichen Wunsch Kaiser Wilhelms II. angelegten Reitweg, der später (von 1911 bis in die 1960er-Jahre) als Straßenbahntrasse diente.

Heute wird dieser Grünzug bisweilen von Querparkplätzen durchbrochen. Die Fahrspuren des Südwestkorsos werden in beiden Richtungen von breiten Fahrradstreifen begrenzt. Sie waren Mitte der 1980er-Jahre die ersten ihrer Art.

Gut erhaltene Gründerzeitbauten flankieren den Südwestkorso zu beiden Seiten, dessen Lauf wir dem Namen gemäß in südwestlicher Richtung folgen. Hinter den großen Altbaufenstern sind vielfach hohe, gut bestückte Bücherregale zu erblicken. Indizien eines gutbürgerlich-gebildeten Wohnumfelds – Literaten, Oberstudienräte und Akademiker bevölkern das Schriftsteller-Viertel Friedenau, auch die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller wohnt bekanntlich in diesem Kiez.

An den Gräbern von Marlene Dietrich und Helmut Newton

Wir überqueren die Fehlerstraße und stehen bei der Stubenrauchstraße vor dem Eingangsportal des Friedenauer Friedhofs, amtlich: „Friedhof Schöneberg III“. Hier finden wir alte Bäume und verstorbene Prominenz. Wir flanieren über diese grüne Oase der Gelassenheit und (be-)suchen die Gräber von Berühmtheiten wie Marlene Dietrich, Helmut Newton und Horst Bosetzky, der unter dem Pseudonym -ky viele Krimibestseller geschrieben hatte.

Zurück auf dem Südwestkorso geht es vorbei an Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben in den Erdgeschossflächen der Altbauten. An der Ecke zur Taunusstraße findet sich mit dem Kleinen Theater sogar ein traditionsreicher Kulturbetrieb. Nur 99 Plätze hat das Privattheater, das mit literarisch-musikalischen Stoffen und Stücken seit 1973 beständig sein Publikum geistvoll unterhält.

Auf dem Liane-Berkowitz-Platz findet sich ein schmuckvolles Relikt aus der Zeit, als hier die Tram noch durchfuhr. Im ehemaligen Straßenbahnerhäuschen bietet heute die urige „Kaiserdiele“ Cocktails und Hausmannskost. Kurz dahinter, an der Kreuzung zur Laubacher und Wiesbadener Straße, ist die Bezirksgrenze von Friedenau nach Wilmersdorf. Jetzt wechselt auch die Bebauung. Die Häuserblocks sind nun um einiges schlichter als die oft stuck- und erkerverzierten Altbauten zuvor. Wohnungsbaugesellschaften statt Großbürgertum waren hier in den 1920er- und 1930er-Jahren die Bauherren. Doch auch die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und der Schutzverband Deutscher Schriftsteller investierten in drei Wohnblöcke: Es ist die sogenannte Künstlerkolonie rund um den Ludwig-Barney-Platz, kurz bevor der Südwestkorso in den Breitenbachplatz mündet.

Echte Wilmersdorfer Witwen

Zahllose Kunstschaffende und Geistes­größen lebten und leben hier. Autoren wie Ernst Bloch und Erich Weinert, Schauspieler wie Karin Evans und Klaus Kinski, Musiker wie Ernst Busch oder Walter und Willi Kollo. Heute wohnen hier der Liedermacher Manfred Maurenbrecher oder der Grips-Theater-Mitgründer Dietrich Lehmann.

Apropos Grips-Theater: Man sollte an der Ecke Laubacher Straße einmal ins traditionsreiche „Café Czerr“ einkehren, wohl einer der wenigen Orte, wo man heute noch echte Wilmersdorfer ­Witwen wie im berühmten Grips-Stück „Linie 1“ erleben kann.

Tipps und Infos

Kleines Theater , Südwestkorso 64, Friedenau, Tel. 821 20 21, www.kleines-theater.de

, Südwestkorso 64, Friedenau, Tel. 821 20 21, www.kleines-theater.de Kaiserdiele , Südwestkorso 62a, Liane-Berkowitz-Platz, Friedenau, Tel. 82 71 82 21, Mo.–So. 16–24 Uhr

, Südwestkorso 62a, Liane-Berkowitz-Platz, Friedenau, Tel. 82 71 82 21, Mo.–So. 16–24 Uhr Konditorei Czerr, Laubacher Str. 43, Wilmersdorf, Tel. 81 82 67 39, Mo.–Fr. 6.30–18 Uhr, Sbd. 7–14 Uhr, So. 8–18 Uhr, weitere Filialen in Schöneberg und Wilmersdorf, www.czerr.de

Wegstrecke

Die heutige Route vom S- und U-Bahnhof Bundesplatz über den gesamten ­Südwestkorso bis zum U-Bahnhof Breitenbachplatz ist mit einem ausgiebigen Schlenker über den Friedenauer Friedhof etwa vier Kilometer lang. Dafür sollten etwa bis zwei Stunden eingeplant werden.