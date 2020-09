Linke fordert Runden Tisch zum Gleisdreieckpark

Friedlich bei Tag, aber in der Nacht? Der Park am Gleisdreieck ist ein bei Jugendlichen beliebter Ort zum Feiern und Abhängen.

Lärm durch abendliche Partys, Abfall und andere Hinterlassenschaften: Der Park am Gleisdreieck und der Flaschenhalspark reihen sich nicht erst seit der Corona-Krise in die Reihe der Berliner Problemparks ein. Um die Wogen zwischen Anwohnern und Parkbesuchern zu glätten, hat die Linksfraktion der BVV Tempelhof-Schöneberg einen Runden Tisch gemeinsam mit den Bezirksämtern Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte vorgeschlagen. Schöneberg und Kreuzberg grenzen unmittelbar an den Park am Gleisdreieck an.