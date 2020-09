Ausstellung zeigt Bauten der NS-Zeit

Berlin. 12.000 Tonnen wiegt der Koloss aus Beton und Stahl. Die ungewöhnliche Bauform des Gebildes mit dem etwas hölzernen Namen Schwerbelastungskörper diente bei seiner Entstehung allein zu Testzwecken im Rahmen des Städtebaus der NS-Zeit. Heute ist es ein Gedenkort an die Greueltaten des Nationalsozialismus, dessen Spuren sich noch immer im Stadtbild finden

12 Tonnen schwer ist der Schwerbelastungskörper an der General-Pape-Straße. Heute enthält er die Sonderausstellung „Belastete Orte“ und steht unter Denkmalschutz.

Foto: Sven Darmer

lassen. Mit der Sonderausstellung „Belastete Orte“ hat man sich auf genau diese Spurensuche gemacht und etliche Bauwerke gefunden, die durch die Nazis errichtet wurden. So viele, dass sich die Organisatoren letztlich für eine Auswahl von Bauwerken entschieden, die in Tempelhof-Schöneberg entdeckt wurden. Nur logisch, dass die Schau auch in einem dieser Nazi-Bauten, im Schwerbelastungskörper in Tempelhof, gezeigt wird.