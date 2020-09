Entspannt die Schiffe zählen in Tempelhof

Vom S-Bahnhof Attilastraße führt der Ausflug beiderseits des Teltowkanals bis zum Tempelhofer Hafen mit dem imposanten Ullsteinhaus und wieder zurück – immer entlang an am Ufer stehenden Anglern, vielen Wohngebieten und zahlreichen Rastmöglichkeiten. Um zum Kanal hinunterzukommen, müssen allerdings steile Uferhänge überwunden werden – Spundwände verhindern aber, dass man direkt ans Wasser kommt.

Unser Ausflug startet an der Ringstraße am S-Bahnhof Attilastraße, wo wir längs der Bahntrasse dem Mariendorfer Hafensteg folgen. Nach ca. 300 Metern überquert eine unter Denkmalsschutz stehende, stählerne Fußgängerbrücke den Kanal. Sie verbindet Tempelhof mit Mariendorf. Der Weg führt aber bereits vor der Brücke nach links – den Blick auf die Wasserstraße sollte man aber unbedingt genießen. Gerade am Wochenende wird der Kanal von zahlreichen Freizeitkapitänen in teilweise abenteuerlichen Booten frequentiert.

Langsam fährt der Frachtkahn auf dem Teltowkanal stadtauswärts – im Hintergrund der Mariendorfer Hafensteg.

Foto: Dirk Teuber

Wir bewegen uns jetzt kanalaufwärts. Denn seinen Anfang hat der Teltowkanal an der Glienicker Lake, wo er in die Havel mündet. Der Endpunkt der Wasserstraße liegt bei Kilometer 37,85 – dort geht er in die Dahme über. Geplant war der Kanal als Südumgehung Berlins für die Schifffahrt. Zwischen 1900 und 1906 wurde er gebaut. Nach acht Kilometern ist für die Schiffe die einzige Schleuse, die Kleinmachnower Schleuse, zu durchfahren.

Der Tempelhofer Hafen sorgte für wirtschaftlichen Aufschwung

Der Weg führt weiter am Kanal lang. Immer wieder kommen wir an Bänken und kleinen Spielplätzen vorbei und passieren erst die Ringstraße und die Gersdorfstraße. Hinter der Gersdorfbrücke beginnt das Wulfila-Ufer, an dem wir zwei Kilometer bis zum Tempelhofer Damm entlang laufen. In der Ferne sieht man schon den Turm des Ullsteinhauses.

Kurz bevor wir den Tempelhofer Hafen erreichen, taucht der Schornstein der Bäckerei der Ufa-Fabrik auf. Um zu ihr zu gelangen, müssen wir erst zum hier beginnenden Tempelhofer Damm hinauf und links abbiegen. Nach ca. einhundert Metern biegen wir links in die Viktoriastraße ein und folgen ihr, bis der Eingang zur Ufa-Fabrik mit ihrem LPG-Biomarkt auftaucht. Ein Besuch in einer der ältesten und besten Vollkornbäckereien Berlins mit ihren Café lohnt sich.

Es geht zurück zum Tempelhofer Damm. Wir blicken auf den Hafen, der Anblick der unter Denkmalsschutz stehenden Speicher wird aber durch ein riesiges Shoppingcenter erheblich getrübt. Um das Becken herum laden zahlreiche Cafés und Gaststätten ein, richtiges maritimes Hafenflair kommt seit dem großem Umbau 2007 nicht mehr auf.

Auf der Westmole des Hafens erblickt man das Ullsteinhaus

Durch das rasante Wachstum Berlins um die Jahrhundertwende musste der Hafen ausgebaut werden und sorgte für einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung Tempelhofs. Während der Berlin-Blockade 1948/49 war der Hafen die Verteilerstation für die Güter der Luftbrücke. Anschließend nutzte Berlin die Gebäude zunächst noch als Senatsreservespeicher.

Auf der Westmole des Hafens steht das wuchtige Ullsteinhaus, ein beeindruckender Bau des Backsteinexpressionismus. Das nach Plänen des Architekten Eugen Schmohl gebaute Ensemble war mit seinem 77 Meter hohen Turm lange Zeit das höchste Gebäude Deutschlands.

Im Schatten des Gebäudes überqueren wir die Straße, an dieser Stelle ist es der Mariendorfer Damm, und biegen wieder in den Uferweg am Teltowkanal ein. Wir folgen ihm nunmehr kanalabwärts bis zur Ringstraße. Dort gehen wir nach rechts, bis wir wieder den S-Bahnhof Attilastraße erreichen. Alternativ kann aber bereits am Tempelhofer Hafen die U-Bahnstation Ullsteinstraße genutzt werden.