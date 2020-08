Nachtbürgermeister zieht erste positive Bilanz

Bastian Finke (2. v. r.) ist einer von drei im Wechsel arbeitenden „Nachtbürgermeistern“ und am Info-Punkt am Bürgerplatz in Schöneberg, Eisenacher - Ecke Fuggerstraße, anzutreffen. Abu Mohammed (v. l.), Vincent Klawitter und Solo Sow gehören zum Team der „Nachtlichter“ und schlichten im Kiez, wenn nötig.