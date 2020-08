Die Urania an der Kleiststraße in Schöneberg (Archivbild)

Wegen der Corona-Pandemie startet der Prozess gegen eine achtköpfige Drogenbande am Freitag in der Urania in Schöneberg.

Berlin. Weil es im Berliner Kriminalgericht in Moabit schlicht nicht genug Platz gibt, findet ein Prozess gegen eine Drogenbande in der Urania in Schöneberg statt. „Angesichts von acht Angeklagten und 17 Verteidigern könnte in den Sälen des Moabiter Kriminalgerichts das gesetzlich angeordnete Abstandsgebot nicht eingehalten werden“, sagt Lisa Jani, Sprecherin der Berliner Strafgerichte.