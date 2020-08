Streit um Blumenranken in der Vorbergstraße

Vorher und nachher: Weil das Bezirksamt die durch Bürger angebrachten Blumenranken in der Vorbergstraße entfernen ließ, brachte ein Bürger diesen Aushang an.

Ganz sicher fallen auch demjenigen, der nicht in der Vorbergstraße in Schöneberg zu Hause ist, die hoch bepflanzten Blumenbeete auf. Viel Grünes und Buntes gedeiht dort derzeit. Ein Hingucker allemal. An einigen der Poller in der Vorbergstraße 9 hatte ein Anwohner Blumen gepflanzt, die so den Weg säumten. Das Grünflächenamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg sah kürzlich allerdings Bedarf, einen Teil der Bepflanzung, um die sich die Anwohner meist selbst kümmern, zu entfernen. Auch wenn das Arrangement hübsch anzusehen sei, habe es Beschwerden darüber gegeben, so der Bezirk.