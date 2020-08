Neue Jelbi-Verleihstation am Nollendorfplatz

Seit August ist die Station direkt am Nollendorfplatz 5 bis 7 an der Ecke zur Maaßenstraße in Schöneberg zu finden.

Am Nollendorfplatz in Schöneberg hat die BVG eine neue Jelbi-Station eröffnet. Ab sofort sind dort Sharing-Angebote vom Auto über E-Roller, Fahrräder und E-Scooter an einem Platz zu finden. An dem neuen Mobilitätshub können die Verkehrsmittel nicht nur gemietet, sondern auch wieder abgestellt und aufgeladen werden. Die Station befindet sich direkt am U-Bahnhof Nollendorfplatz, von wo aus die U-Bahnlinien U1, U3 sowie U12 verkehren. Damit hat Jelbi seine siebte Station in Berlin eröffnet.