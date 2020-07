Foto: Markus C. Hurek / picture alliance / Markus C. Hur

Wann die neue Moschee in der Friedenstraße gebaut wird, steht noch aus. (Foto: die Sehitlik-Moschee am Columbiadamm in Neukölln)

Berlin. Der Bau des geplanten Kulturzentrums mit Moschee in der Friedenstraße in Mariendorf ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Baugenehmigung liegt nun vor. Es darf also gebaut werden. Das bestätigte ein Mitglied des muslimischen Vereins „Islam Vakfi“ mit Sitz in Kreuzberg, der das Zentrum bauen will sowie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, das die Genehmigung erteilte.