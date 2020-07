Neubau-Projekt: Bezirk startet Partizipationsverfahren

Der private Investor RS GmbH und Co. Immobilien II KG baut auf dem Grundstück an der Attila- (südlich im Bild) Ecke Röblingstraße (östlich im Bild) in Tempelhof mehr als 700 Wohnungen.

Beim Neubau-Projekt in der Attila- und Röblingstraße in Tempelhof sollen Bürger mitgestalten. Erste Infoveranstaltung Mitte August.

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg startet Mitte August das Partizipationsverfahren für das geplante neue Stadtquartier in der Attila- und Röblingstraße in Tempelhof. Bürger können sich bei einer ersten Infoveranstaltung am 15. August auf dem Parkplatz des Hellweg-Baumarkts in der Attilastraße 52 zunächst alles über die Pläne des Investors Reinhold Semer erläutern lassen. Semer ist Gesellschafter der RS GmbH und Co. Immobilien II KG, der das Areal zwischen S-Bahntrasse, Attila- und Röblingstraße gehört.