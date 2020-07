Monteverdi auf dem „Stricherspielplatz“

Kaum wiederzuerkennen: Atmosphärisch beleuchtet und durch Gäste belebt könnte der Platz an der Fugger-/Eisenacher Straße in Schöneberg kaum sympathischer sein. Das Foto entstand im Juli 2019 bei der letzten Veranstaltung „Schönheit gegen Gewalt.“

Bereits in den beiden Jahren zuvor waren die Aufführungen ein voller Erfolg. An diesem Mittwoch kommen Musiker und Solisten erneut am umstrittenen Platz an der Fugger- Ecke Eisenacher Straße für einen Abend voll klassischer Klänge vor Publikum zusammen. Die Vorführung, diesmal mit Ausschnitten aus Claudio Monteverdis Oper „L’Incoronazione di Poppea“ (dt. „Die Krönung der Poppea“), steht unter dem Motto „Schönheit gegen Gewalt“. Anwohnern bietet das die Möglichkeit, sich den auch als „Stricherspielplatz“ bekannten Ort im Schöneberger Regenbogenkiez zurückzuerobern, statt ihn zu meiden. Diesmal wird der Platz also zur Opernbühne, auf der internationale Musiker, Schauspieler und Sänger zu erleben sein werden.