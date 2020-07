Jugendzentrum „Potse“ muss seine Räume verlassen

Das Landgericht verurteilt den Verein zur Herausgabe der Räume an der Potsdamer Straße in Schöneberg.

Berlin. Der Streit zog sich über Jahre hin, doch der Vorsitzende Richter brauchte schließlich nur 39 Sekunden, um seine Entscheidung zu verkünden: Das Jugendzentrum „Potse e. V.“ muss seinen Standort im zweiten Obergeschoss an der Potsdamer Straße 180 nach rund 40 Jahren räumen. Weiter muss der Verein die Namen derjenigen Personen an den Kläger herausgeben, die noch Besitz in den Räumen haben. Zudem hat der Verein sämtliche Rechtskosten zu tragen „und das Urteil ist vorläufig vollstreckbar“, entschied der Richter der 28. Zivilkammer des Berliner Landgerichts am Mittwochmorgen in einem sogenannten Versäumnisurteil (AZ 28 O 104/19). Das „Versäumnis“ bestand darin, dass die Anwälte der Potse bei einer ersten Verhandlung im Januar den Gerichtssaal verlassen hatten und damit die Fortführung des Prozesses verhindert hatten. Gegen das Urteil kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden.